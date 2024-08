Chiesa-Juve, 26 giorni di fuoco: i contatti con l’Inter e la speranza Giuntoli

Nel caso di cessione pure di Chiesa, Giuntoli andrà a caccia di due esterni offensivi. Domani Nico Gonzalez è atteso a Firenze: ci sarà un confronto con la società viola, nel quale l’argentino ribadirà il desiderio di esplorare il mercato, con la soluzione Torino gradita (la Juve vorrebbe inserire contropartite come Mckennie e Kostic per abbassare il cash) e l’Atalanta sempre in corsa, anche se si parla pure di un’offerta del Newcastle. Ma i bianconeri potrebbero anche lasciare spazio ai nerazzurri se si troverà una soluzione in tempi brevi per Koopmeiners: domani si apre la settimana chiave anche per l’olandese con la tanto attesa offerta da 50 milioni che possa definitivamente chiudere con il lieto fine la telenovela dell’estate.

Todibo non convocato

Ancora più vicino al trasferimento a Torino è Todibo, ma prima Giuntoli vuole concretizzare un paio di uscite in difesa per liberare spazio al francese: Rugani va verso Amsterdam, casa Ajax, mentre si cerca una sistemazione in prestito per Facundo Gonzalez. Intanto Todibo è stato ancora escluso dai convocati del Nizza per l’amichevole con il Lecce di oggi. È fuori dal progetto bianconero stagionale pure Tiago Djalò: apparso in difficoltà a Norimberga (ma non è stato l’unico), il portoghese è rimasto fuori dai convocati per il match con il Brest ed è finito nella lista degli esuberi da smaltire. In prestito, per trovare spazio altrove a un anno e mezzo dal grave infortunio che ne ha frenato l’ascesa.