Inter, Barella operato al naso: obiettivo Monza. Bastoni e Calhanoglu...

Se da un lato l'avvio di campionato dell'Inter è sicuramente tra i migliori, al pari della Juventus, dall'altro Inzaghi deve far fronte a diversi infortuni. I giocatori fermi ai box aumentano e la sosta nazionali, in questo caso, arriva al momento giusto. Come già annunciato da qualche giorno, Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a un'operazione al naso, che lo ha costretto a rincunciare alla convocazione di Spalletti per gli impegni delle prossime settimane. A preoccupare l'ambiente interista, però, sono le condizioni di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu. I due giocatori sono usciti doloranti dalla partita con l'Atalanta, vittime di due problemi muscolari.

Inter, la sosta per recuperare gli infortunati Lo stesso Simone Inzaghi, dopo la netta vittoria contro l'Atalanta per 4-0, si è detto in apprensione per le condizioni di due pilastri della sua squadra. Le condizioni di Bastoni e di Calhanoglu saranno valutate di giorno in giorno, ma al momento non è possibile fare una previsione sul loro possibile rientro. La certezza è che non si tratta di nulla di grave. Discorso differente per Barella, che ha già messo nel mirino la gara contro il Monza alla ripresa della Serie A.

Barella si è operato: il comunicato Nel primo pomeriggio è arrivato il comunicato dell'Inter sulle condizioni di Nicolò Barella dopo l'operazione: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'intervento è perfettamente riuscito. Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana". Dell'operazione del centrocampista, e della sua conseguente assenza in Nazionale, ne ha parlato anche il ct Spalletti...

Spalletti su Barella e Bastoni Luciano Spalletti ha toccato tanti argomenti nella conferenza stampa odierna. Si è tornato ovviamente a parlare del deludente Europeo, ma il commissario tecnico ha affrontato anche l'argomento Barella: "Ho parlato con il ragazzo perché mi ha chiamato e mi ha messo a conoscenza della sua decisione. A lui voglio bene, è un professionista serio ed un grande calciatore, non posso andare a cambiare la direzione di questa decisione della società, posso solo adeguare un po' le vele alla direzione del vento. Aspetto Barella per la prossima convocazione. Non so se la decisione di operarsi sia stata presa da lui o dalla società". Non solo Barella. Spalletti ha parlato anche delle condizioni fisiche di Bastoni, uscito malconcio dall'ultima gara con l'Inter. Così il ct: "Abbiamo visto quello che gli è successo durante l'ultima partita, il primo che lo ha chiamato è stato Buffon, poi l'ho chiamato anche io. I dottori erano pessimisti, lui è invece sempre stato ottimista circa il suo recupero. Oggi ci ho riparlato, ha l'idea di mettersi apposto velocemente dal problema che ha, lo valuteremo giorno per giorno".

