“L'Inter indusse in errore la Commissione Antimafia: duplice atteggiamento”

Le considerazioni della Procura

La Procura ha aperto procedimenti di prevenzione su Milan e Inter, non indagate, e nella stessa richiesta cautelare per gli arrestati si trovano una serie di considerazioni su questo fronte. Dentro l'Inter, scrivono i pm, si è creato un "disaccoppiamento" in forza del quale "in parallelo alla struttura formale dell'organizzazione volta a rispettare le regole istituzionali", si è sviluppata "un'altra struttura, 'informale', volta a seguire le regole dell'efficienza e del risultato". In questo modo, "la costante e sistematica violazione delle regole genera la 'normalizzazione della devianza', in un contesto dove le irregolarità e le pratiche illecite vengono accettate ed in qualche modo promosse, in quanto considerate normali". Emblematiche "in questo senso la gestione dei biglietti (il cui ricavato va a favore di autori di gravi reati) e il controllo degli ingressi allo stadio, gravemente carente e fonte di ulteriori guadagni (nonché foriero di pericoli non certo irrilevanti)". A questa situazione, per i pm, "è necessario porre termine al più presto, anche perché pare francamente impensabile che una struttura imprenditoriale con un fatturato di centinaia di milioni di euro possa avere rapporti di carattere economico con gli indagati e in particolare con un esponente di 'ndrangheta".