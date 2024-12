Inter, futuro player trading: Baccin in Sudamerica, due profili individuati

MILANO - In tribuna a Firenze, nella serata che verrà tristemente ricordata per il malore che ha colpito Edoardo Bove, al fianco di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Javier Zanetti non c’era - come abitualmente accade - Dario Baccin. Assenza più che giustificata quella del braccio destro di Ausilio, perché il dirigente è atterrato in Argentina per un blitz sudamericano con tappe fissate tra Buenos Aires e Rio de Janeiro. Ormai è diventata una consuetudine. Questa per il mercato è infatti la stagione della semina: per vedere giocatori (soprattutto in Argentina i prezzi dei cartellini sono ancora avvicinabili per un club come l’Inter) e pure per rinfocolare i rapporti con i vari operatori di mercato presenti sul posto. Una missione che ha valenza ancora più importante dopo che Oaktree ha acquistato l’Inter: il fondo ha aperto con decisione a investimenti su profili giovani che possano in primis essere utili alla causa ma pure funzionali per generare plusvalenze in un’ottica di player trading.