Nico Paz, l’Inter c’è: il ruolo di Zanetti e l’ostacolo Real Madrid

Non è passata inosservata la presenza di Javier Zanetti domenica scorsa al Sinigaglia in occasione di Como-Roma. La scena a livello mediatico se la sono presa, inevitabilmente, le stelle hollywoodiane Keira Knightley , Adrien Brody e Michael Fassbender , ma l’apparizione del vicepresidente interista in tribuna vale come un indizio di mercato. Non è un mistero, infatti, che da diverse settimane i principali club europei mandino i propri emissari a visionare le gare della formazione allenata da Cesc Fabregas . Fari puntati, naturalmente, sul gioiellino classe 2004 Nico Paz , che ormai da mesi sta incantando tutti con le sue giocate. Un talento cristallino che ha attirato recentemente pure gli scout di Arsenal e Manchester United, oltre a quelli delle big nostrane. Tutti pazzi per Nico Paz, verrebbe da dire in un gioco di parole quasi scontato. A restare stregato dal talento del suo giovane connazionale pure Zanetti, che l’ha promosso a pieni voti dopo le numerose e ottime relazioni già stilate nelle scorse settimane dagli osservatori nerazzurri. Il feeling tra Pupi e Nico può giocare un ruolo decisivo nel futuro del fantasista nato a Tenerife, dove papà Pablo si era trasferito nella seconda metà degli anni Novanta per proseguire in Europa la propria carriera.

Nico Paz e quel feeling con Zanetti

L’ex difensore centrale della Seleccion ha vissuto il Mondiale di Francia ‘98 proprio al fianco di Zanetti, col quale è tuttora in ottimi rapporti. Tanto che Nico un mesetto fa ha partecipato all’evento di gala della Fundación P.U.P.I. per una raccolta benefica in favore dei bambini meno fortunati. Un gesto lodevole che si è in qualche modo tramutato anche in un primo possibile flirt di mercato, visto che alla cena era presente pure il responsabile dell’area tecnica interista Piero Ausilio. Quattro chiacchiere in libertà ma pure l’occasione per conoscersi meglio. Da un punto di vista squisitamente tecnico Paz rappresenta, infatti, una tipologia di giocatore che attualmente manca nelle fila della squadra di Inzaghi, ovvero un fantasista abile grazie ai suoi dribbling nel creare superiorità numerica in fase offensiva anche partendo da una posizione di mezzala (dove aveva giocato nel 4-3-3 del Real). Un’iniezione di fantasia che dalle parti di viale della Liberazione vorrebbero aggiungere in estate a una rosa già forte, ma che va ringiovanita. E in tal senso chi meglio di Nico Paz per rispondere ai requisiti richiesti dalla nuova proprietà.

