Chiesa, Marotta e la mossa shock: il tam tam mercato, Inter a gennaio!

Da acquisto low cost e scommessa di Arne Slot, a oggetto misterioso, il passo, spesso zoppicante, è stato molto breve. Il tecnico degli inglesi non ha mai fatto segreto delle preoccupazioni sulle condizioni fisiche dell'ex bianconero che ha di fatto saltato la preparazione atletica pre-stagionale. Le voci hanno iniziato a rincorrersi più veloce di quanto abbia fatto Chiesa nei primi mesi britannici: dai possibili ritorni in Serie A in prestito per ritrovare la forma dei giorni migliori a un programma di allenamenti studiati ad hoc per rimetterlo in sesto, i rumors sono stati dei più disparati, e solo alcuni sembrano aver trovato terreno fertile.

