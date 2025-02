"Slide Away": Inter, il ko in finale Champions diventa una maglia

Non è un buon momento per l'Inter: la Supercoppa persa, il derby di campionato pareggiato soltanto a tempo scaduto, le polemiche per una sessione invernale di calciomercato magra di acquisti, quindi, il pesantissimo ko di ieri sera nel recupero del match con la Fiorentina, infine, la maglia celebrativa del Manchester City - realizzata in collaborazione con gli Oasis - che rievoca il successo in Champions League proprio contro gli uomini di Inzaghi.

La maglia celebrativa

"Ispirata al classico inno degli anni '90, questa maglietta unisce il calcio e la cultura musicale come mai prima d'ora. Caratterizzato da tessuto di cotone, grafica audace e accenni a entrambe le icone del Manchester, è il capo definitivo per le giornate delle partite, i concerti o semplicemente per la spavalderia di tutti i giorni". Così, sul proprio sito ufficiale, il Manchester City presenta la t-shirt che, in alto, presenta la scritta 'Oasis' e, in basso, quella 'slide away', letteralmente 'scivola via', con un duplice significato: da un lato, è il titolo di una famosa canzone della band inglese i cui ex componenti sono tifosissimi dei Blue di Guardiola, dall'altro si fa riferimento all'esultanza di Rodri, che compare al centro della maglia, nella famosa finale di Champions League vinta contro l'Inter.