Bancarotta Suning, Oaktree ha una priorità: il quadro dei debiti Inter

A quanto ammontano i debiti dell'Inter

In un quadro più luminoso, fa ombra l’elefante nella stanza: l’indebitamento, intaccato con la diminuzione dei debiti verso soci, fornitori e per debiti tributari. Ma comunque preoccupante: al 30 giugno 2024, i debiti complessivi sono scesi a 734,8 milioni, con un indebitamento finanziario netto per 277 milioni. Negativo anche il patrimonio netto consolidato per 99,7 milioni: un passivo legato alla scelta di sfruttare un decreto emesso a seguito della pandemia per posticipare il ripianamento delle perdite al 2027. Oaktree vi ha già messo mano, intervenendo con 47 milioni complessivi - 44 di tasca propria e 3 come conversione di un vecchio debito - per ripatrimonializzare.