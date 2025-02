Toh, l'audio di Lautaro è spuntato. Ma gioca Napoli-Inter e niente squalifica

Dunque, la velocità con cui si è giunti a trovare l’audio incriminato in questo caso ha fatto la differenza . Se le tv avessero trasmesso subito l’audio - le immagini con il labiale della presunta bestemmia avevano fatto il giro dei social nelle ore successive al match -, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea avrebbe potuto squalificare l’argentino già nel comunicato ufficiale n.170 del 18 febbraio, invece non fu richiesto neanche un supplemento di indagini perché allora non arrivò nessuna segnalazione dalla Procura federale . Chiné e i suoi collaboratori si sono mossi qualche giorno dopo aprendo un fascicolo e tutti i video sono approdati sul tavolo del Procuratore federale solo all’inizio di questa settimana.

In questo modo Lautaro ha giocato - e deciso col suo gol - la partita contro il Genoa terminata per 1-0 e potrà scendere in campo anche domani al Maradona. Inutile sottolineare come questo caso creerà nuove polemiche e scalderà ulteriormente la già calda vigilia della sfida fra Napoli e Inter.

Va ricordato come Lautaro Martinez, proprio dopo la partita col Genoa, avesse dichiarato tutta la sua rabbia per le voci sulla presunta blasfemia: «Non ho mai bestemmiato, quello che è successo dopo la partita con la Juventus mi ha dato molto fastidio. Cerco di imparare, ma di trasmettere rispetto ai miei figli, la gente sa che persona e che padre sono, sono tranquillo con me stesso».