Lautaro Martinez salta Argentina-Uruguay: allarme Inter

Inter , scatta l'allarme Lautaro Martinez . L'altro attaccante nerazzurro, Marcus Thuram , causa dolore alla caviglia non sarà a disposizione della Francia per il doppio quarto di finale di Nations League. Ma anche il capitano interista è alle prese con problemi fisici: il numero 10 è partito per il ritiro con l' Argentina , la sua presenza per il match con l' Uruguay sembra essere più che in discussione.

Inter, allarme Lautaro: come sta l'argentino

Lautaro ha preso parte all'allenamento dell'Albiceleste di ieri, svolgendo però una parte in gruppo e una parte in maniera differenziata. Per il centravanti, che è sceso in campo nell'ultima sfida dell'Inter contro l'Atalanta andando anche in gol, si tratterebbe di un affaticamento muscolare. La sua presenza contro l'Uruguay non solo rimane incerta, ma il forfait sembra diventare sempre più realtà: ad ogni modo lo staff argentino valuterà le sue condizioni giornalmente. L'assenza di Lautaro Martinez si aggiungerebbe a quella di Leo Messi, e dunque Lionel Scaloni dovrebbe ridisegnare l'attacco, affidandosi probabilmente a Julian Alvarez e anche a Nico Gonzalez, con il calciatore bianconero considerato dal ct argentino un jolly offensivo.