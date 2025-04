Benatia parla con l’Inter, il mercato si muove: due da Mondiale per Inzaghi

Anche Gustavo Sà nel mirino dell'Inter

Un discorso che sostanzialmente vale anche, in un ruolo diverso, per Gustavo Sá, fantasista del Famalicão e nuova stellina del calcio portoghese. L’agente del calciatore, in forza all’agenzia SoccerSoul, pure lui a San Siro in occasione del derby, ha incontrato in questi giorni la dirigenza dell’Inter, ma anche quella di Como, Atalanta e Fiorentina, in un tour italiano dove il procuratore ha informato i possibili acquirenti su costo del cartellino – una decina di milioni di milioni a salire – oltre ai desiderata del ragazzo, voglioso di intraprendere presto una nuova sfida professionale. "Il mio idolo è Cristiano Ronaldo, il migliore di sempre. Sono portoghese e non potrebbe essere altrimenti. Ma a parte CR7 non ho altri punti di riferimento calcistici. Chi mi piace in Italia? Dico Barella, è un top player. Se seguo la Serie A? Assolutamente sì, come tutti del resto. Non ho una squadra preferita, mi piace guardare la Juve, l’Inter e il Milan", le parole di Sá, in esclusiva a Tuttosport, rilasciate lo scorso ottobre. Trequartista dal piede raffinato, ma pure dal fisico imponente, il vent’enne può essere adattato anche nella mediana di centrocampo. Capitolo rinnovi: tutto fatto e firme già apposte in sede per i prolungamenti di Thomas Berenbruch e Alessandro Calligaris. Sia il per centrocampista, che per il portiere nerazzurro, la nuova intesa scadrà nel 2029. Saranno i pilastri della futura Under 23.