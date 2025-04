Lautaro sbugiardato ma evita la squalifica: "Due bestemmie dopo Juve-Inter"

Lautaro e la bestemmia, quando Inzaghi e Marotta lo difesero

L'audio non c'è, ma le immagini sono state sufficienti a determinare la bestemmia in diretta nazionale di Lautaro Martinez. Nelle settimane che seguirono i frame incriminati, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi non esitò a difendere il suo attaccante, azzardando addirittura con un "non l'ho mai sentito dire una parolaccia": "Quando c'è di mezzo l'Inter - dichiarò Inzaghi - c'è sempre qualche parola in più. Mi ero arrabbiato per questo, mi ero sentito di difendere la squadra e la società che sono straordinari. Non mi piaceva cosa veniva detto, l'ultima cosa è quella di Lautaro: lavoriamo da quattro anni insieme, non gli ho sentito dire una parolaccia. Può capitare, compreso all'allenatore, ma lui non l'ho mai sentito. Andiamo avanti, nonostante questo il ragazzo l'ho visto in allenamento concentrato e ha lavorato bene. Ascolta e sente tutto".