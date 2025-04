Inter, nervi a fior di pelle: dal Triplete al vuoto? In Spagna si scatenano

"Nervi a fior di pelle per l'Inter dopo la mancata conquista del Triplete": così titola Diario Sport sulle proprie colonne dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan . Un ko pesante nel risultato e che fa venir meno per i nerazzurri la possibilità di vincere tutto. Ma quindi come stanno percependo in quel di Barcellona la situazione della squadra di Inzaghi dopo lo 0-3 nel derby e a neanche una settimana dalla semifinale d'andata di Champions ?

Champions, l'Inter vista da Barcellona

"L'Inter è passata dall'euforia alla preoccupazione in pochi giorni. Da unica capolista in Serie A e aspirante al Triplete, la squadra ha visto il Napoli raggiungerla in classifica in sole quattro giornate, mentre in Coppa è stata eliminata dal Milan. Le due sconfitte contro il Bologna in campionato e nel derby di Milano hanno fatto suonare un campanello d'allarme": così il quotidiano catalano in merito alla situazione dei nerazzurri, con tanto di video allegato sullo sfogo di Inzaghi a fine partita dove ha chiesto animatamente di non avere i minuti di recupero.

Sport analizza anche la situazione che si presenta da qui in poi per i nerazzurri: "Un rush di partite in cui dovranno essere al 100%, con il timore di passare dall'aspirazione del Triplete alla firma di una stagione vuota. Il Napoli, suo grande rivale in Serie A, sarà molto più riposato perché non gioca in Europa. Il loro calendario è a priori più facile nel campionato italiano, con due prossime partite contro Torino e Lecce. Il nervosismo, quindi, comincia a farsi sentire in una squadra che era sulla via della gloria e che ora guarda al quadro generale con maggiore trepidazione. Senza la possibilità di ruotare di fronte agli impegni e alla necessità di non deludere i propri tifosi". Un'Inter nervosa, dunque: è così che da Barcellona dipingono i nerazzurri.