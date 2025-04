Gruppo stanco e rischio infortuni alto: Inter, l’allarme è scattato

I problemi dell'Inter

Però i problemi dell’Inter sono diversi. Quello fisico, già elencato, è indubbiamente il principale, perché ripetersi in campionato e sognare la rivincita in finale di Champions dopo quella persa nel 2023 a Istanbul, sono stimoli che dovrebbero bastare per cancellare le scorie mentali del pesante tracollo contro il Milan. La Coppa Italia è andata, il Triplete pure. Ora il focus deve tornare rapidamente sul campionato, con la gara con la Roma di domenica pomeriggio dopo il tira e molla di martedì a causa dei funerali del Papa in programma sabato, giorno originale previsto per il match con i giallorossi. Poi, dopo tre giorni la trasferta a Barcellona decisiva per dare un’indicazione sul possibile esito della semifinale. L’allarme in casa nerazzurra è scattato, Inzaghi ora deve trovare la chiave per evitare che il castello si sgretoli. La stagione, a bocce ferme, non potrà che essere giudicata positivamente dal club che avrà un importante ritorno economico. In più la squadra è comunque rimasta in corsa su tutti i fronti fino al 23 aprile. È chiaro, però, che terminare senza un trofeo, macchierebbe tutto. L’amarezza sarebbe forte, così come potrebbe rivelarsi complicata la ripartenza fra fine luglio e inizio agosto dopo l’ulteriore impegno del Mondiale per club.