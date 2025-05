Inter-Barcellona, Inzaghi recupera tutti! Pavard c'è, Lautaro più di una speranza

Buone notizie in casa Inter. Benjamin Pavard potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi in vista della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, in programma alle ore 21 di martedì 6 maggio a San Siro. I nerazzurri, già reduci dal successo di misura sul Verona, sono chiamati a ritrovare il vantaggio dopo il 3-3 del Lluis Companys. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il difensore francese si è unito al resto del gruppo durante la sessione di allenamento di domenica 4. Un rientro parziale che aumenta le probabilità di una convocazione per la sfida che mette in palio la finale del 31 maggio all'Allianz Arena. Nel mentre, il tecnico spera di ritrovare anche il capitano Lautaro Martinez.