"Tutti sanno che sono un tifoso dell'Inter": Infantino non si nasconde

Potrebbe essere una giornata storica per l' Inter che ospita il Barcellona per il ritorno della semifinale di Champions League . Si riparte dal 3-3 dell'andata, quindi chi vince conquista la finale, una gara secca. Sulle tribune dello stadio San Siro previsto il tutto esaurito e tra le varie personalità presenti ci sarà anche il presidente della Fifa Gianni Infantino . A sorpresa il numero uno dell'ente di governo calcistico ha rivelato: " Tutti sanno che sono un tifoso nerazzurro ", un endorsment non da poco arrivato a poche ore dal big match. E ai supporter nerazzurri non è sfuggita una curiosa coincidenza con la coppa dalle grandi orecchie alzata nel 2010.

Inter-Barcellona, Infantino tifoso e la coincidenza con il 2010

Non è la prima volta che Infantino confessa la sua passione per l'Inter, come già fatto altre volte in passato. A far sognare i tifosi nerazzurri è la coincidenza con il 2010: nell'ultima Champions League vinta dalla formazione milanese, nel ruolo di segretario generale della Fifa c'era proprio il dirigente svizzero. Infantino ha poi continuato, ricordando Milito e apprezzando le doti calcistiche di Lautaro Martinez: “L’Inter è la squadra degli argentini”.