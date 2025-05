Luis Henrique, via all'asta tra la Juve e l'Inter. Che punta anche Bonny

Henrique, evitare il sorpasso Juve

L’Inter infatti, dopo aver battuto la concorrenza del Bayern Monaco, ora vuole evitare che la Juventus si inserisca con forza su Luis Henrique, 23enne esterno brasiliano che De Zerbi in questa stagione ha trasformato in un eccellente quinto di destra capace di segnare 9 gol e servire 10 assist in 35 presenze complessive. Veloce, abile nel dribbling, ottimo cross. Probabilmente più tecnico di Dumfries, seppur meno possente fisicamente. Comunque un ricambio ideale, lì dove non si potrà più contare se non per le emergenze sul 35enne Darmian. Il club nerazzurro da settimane ha il sì del giocatore: contratto di cinque anni a 2.2 milioni più bonus. Il problema è che l’Inter non è riuscita a trovare subito l’intesa con l’Olympique Marsiglia e in questo limbo si è gettata la Juventus. Il presidente del club francese, Pablo Longoria ha confermato che il brasiliano partirà, anche per questioni di cassa, e lo farà prima del Mondiale per club. L’Inter per evitare aste o sorpassi, nelle prossime 24-48 ore incontrerà di nuovo la dirigenza marsigliese. Ausilio parlerà col ds Benatia, ma non è da escludere anche un contatto fra presidenti, Marotta e Longoria. L’offerta nerazzurra salirà ancora, passando da 22 milioni più 3 di bonus, a una base di 23-24 più bonus, un pacchetto superiore ai 25 milioni e dunque più vicino alla richiesta iniziale di 30 dell’OM, ora disposto a scendere di un paio di milioni. Basterà? A Milano la fiducia è crescente, bisognerà capire se da Torino risponderanno a stretto giro di posta.