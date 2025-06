"Adesso andiamo a prendere una cosa a Monaco": Farris, il vice Inzaghi e la frase a Scudetto perso

L' Inter sprofonda a Monaco di Baviera sotto i colpi del Psg , perdendo con un sonoro 5-0 nella finale di Champions League . Eppure la squadra di Simone Inzaghi , almeno nelle intenzioni, si era avvicinata con tutt'altro spirito a questa gara, con l'idea di prendersi la coppa. Ma il web, come sempre accade, non dimentica e non perdona, ed è per questo che dopo il triplice fischio col Psg in tanti hanno ripescato le parole del vice allenatore Massimiliano Farris a Como.

Inter: Farris, la Champions e la profezia sbagliata

L'Inter perde lo Scudetto: inutile la vittoria al Sinigaglia contro la squadra di Fabregas, poiché il Napoli stende il Cagliari al Maradona e vince il Tricolore. I nerazzurri sono evidentemente delusi dopo aver visto sfumare la possibilità di successo in campionato, ma come mostrato dalle immagini di 'Bordocam' su Dazn, Farris con baldanza parla ai suoi calciatori dopo il triplice fischio, rassicurandoli in vista della finale europea.

In particolare si avvicina a Dumfries dicendogli: "Andiamo Denzel, non era oggi. Adesso ci andiamo a prendere una cosa a Monaco: andiamo dai!". Una profezia evidentemente sbagliata, poiché l'Inter non solo non è riuscita a conquistare la coppa, ma ha anche stabilito il record negativo in una finale di Champions.