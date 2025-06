Materazzi, il ko Inter in Champions e quelle parole sulla Juve. I tifosi: "È il karma"

"Una sofferenza...". Non poteva di certo commentare diversamente la finale di Champions League tra Psg e Inter l'ex Marco Materazzi . Una delle leggende nerazzure, artefice del famoso triplete, ha assistito di persona alla disfatta interista contro la formazione parigina in grande spolvero. L'ex calciatore ha affidato tutta la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport.

Psg-Inter, le parole di Materazzi

Nemmeno nel peggiore degli incubi i tifosi dell'Inter si sarebbero immaginati di perdere la finale di Champions League con ben cinque gol di scarto, ma la prestazione dei nerazzurri è stata pesantemente insufficiente. Nel commentare la disfatta, Materazzi ha fatto un augurio ai calciatori: "È stata una sofferenza, però si deve ripartire no? La mia carriera è partita con una sconfitta forte quando ho perso lo scudetto all’ultima partita nel 2002 e poi ho vinto tutto. Auguro a tutti i ragazzi che hanno sofferto di ripartire, hanno perso con dignità anche se il risultato è stato abbastanza pesante, però sono pronti per ripartire e ne hanno l’opportunità perché nel calcio c'è questa possibilità di farlo. Non dico ogni tre giorni, ma in questo caso in 15 giorni, dato che poi si riparte con il Mondiale per Club".