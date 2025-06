Report e l'Inter, tra sponsor fantasma e il mistero Lionrock. "Crack Parmalat niente a confronto"

Autieri spiega quindi in cosa consiste il patto tra l' Inter e LionRock : "L'operazione va a buon fine, anche perché LionRock sigla con gli Zhang un patto di ferro, che prima di tutto garantisce al fondo un ritorno sull'investimento del 12% annuo. E in caso di mancato rispetto dei patti, prevede una clausola per cui la stessa LionRock, possa prendersi il 100% delle azioni dell'Inter". Una situazione che il commercialista Bellavia commenta così: "La prima logica del fondo è: compro 'sta roba con l'obiettivo di rivenderla dopo pochi anni, ma devo avere la ragionevole certezza di rivenderla. Dall'altra parte, nel frattempo, ogni anno, guadagno un sacco di soldi dandoli a prestito". Un paio d'anni dopo quella telefonata, iniziano infatti i problemi per le casse dell'Inter che non riesce più a riconoscere quel 12% a LionRock.

Pitts: "L'Inter era piena di debiti"

Riprende quindi la parola Tom Pitts che spiega che i problemi per i pagamenti dall'Inter sono iniziati nel 2021: "La percentuale prevista dal contratto, non c'è stata pagata. Erano pieni di debiti, di buchi da coprire. Tanto che per un periodo non avevano pagato tasse e non avevano pagato i giocatori. Nel febbraio di quell'anno erano in default. Dalla nostra parte avevamo in mano l'opzione per riscattare il 100% del club. Se solo avessi voluto, sarei potuto andare in Lussemburgo a prendermi l'Inter".