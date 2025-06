Bergomi, Caressa e il meme dell’ape: perché è diventato virale sui social dopo Psg-Inter

Da meme a culto social

Come ogni meme virale che si rispetti, anche questo è ormai diventato un fenomeno di culto. La community dei social - mai a corto di ironia - ha cominciato a condividere remix, montaggi e doppiaggi. E forse, in un’epoca in cui calcio e cultura pop si fondono sempre più spesso (vedi i mille meme post-Mourinho o la “Guardiola Cam”), è proprio questo tipo di umorismo che permette ai tifosi di sorridere anche nelle notti più amare. In fondo, come direbbe proprio Barry B. Benson: “Secondo tutte le leggi conosciute dell’aerodinamica, un’ape non dovrebbe essere in grado di volare... ma lo fa lo stesso”. Proprio come i meme: non dovrebbero avere senso. Eppure diventano virali, soprattutto se simpatici come in questo caso.