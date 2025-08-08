Lookman, Atalanta sempre più infastidita e ora spunta l’Arsenal: Inter senza piano B

BERGAMO - Tutto fermo. Tutto assolutamente fermo. Con il giocatore che non si presenta da lunedì a Zingonia, la società orobica che al momento non ha preso alcun provvedimento ma lo farà prossimamente e l' Inter che, si dice, resta in contatto con gli agenti e aspetta una cifra su cui ragionare che continua a non arrivare. E non è nemmeno certo che arriverà. La questione Lookman , per l' Atalanta , sta diventando sempre più fastidiosa e antipatica. L'assenza del nigeriano è ingiustificata, non ci sono certificati medici né comunicazioni di altro tipo arrivate a Zingonia che spieghino in qualche modo una situazione ormai chiara nella sostanza ma abbastanza incredibile e inaccettabile nella forma: Lookman vuole andare via, l'Atalanta non considera congrua la proposta dell'Inter e quindi il ragazzo prende le sue cose e se ne va. Niente allenamenti, niente spiegazioni, niente di niente.

Lookman, l'Inter attende l'Atalanta

Lato Inter emerge come la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, Marotta - all’estero fino a domenica - non avrebbe un piano "B" ben definito anche in considerazione dei discorsi aperti con Lookman ma da Bergamo, sul tema, non rimbalza nessuna fretta di accelerare i tempi. D'altro canto, l'amministratore delegato Luca Percassi è stato chiaro: Lookman non è incedibile ma tempi, valori, modalità di cessione e società con cui chiudere li decide solo e soltanto l'Atalanta. La società orobica non ha particolari esigenze di incassare, a bilancio (dopo 3 anni di ammortamento su 5 di contratto) il costo di acquisto di circa 15 milioni è stato ormai abbastanza assorbito quindi non ci solo particolari obblighi a velocizzare. Con la situazione che si è creata che certamente non aiuta a distendere gli animi.

Inter, su Lookman piomba anche l'Arsenal

Attualmente il giocatore è fermo e la soluzione che si troverà dovrà tenere conto di tante variabili. Lo stesso Lookman, pensando al campo, a dicembre sarà impegnato in Coppa d’Africa con almeno una decina di partite che salterà con la squadra di club. Champions League compresa. Ad ingarbugliare ancora di più la matassa c’è anche l’ultima indiscrezione rilanciata dal Sun che racconta di come l’Arsenal starebbe nuovamente pensando all’ingaggio del nigeriano per potenziare il suo attacco. Più passa il tempo e maggiori sono le possibilità che il numero di pretendenti aumenti. La luce in fondo al tunnel sembra ancora tutt’altro che vicina.