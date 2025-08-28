Inzaghi insiste per Ausilio... e non solo: il dubbio dei tifosi Inter

MILANO - Il telefono squilla in modo insistente e il prefisso è quello dell’Arabia Saudita. Tra le tante chiamate ricevute in questi mesi da Piero Ausilio c’è n’è stata più di una arrivata anche dall’Al Hilal. Il club di Simone Inzaghi che sta tentando il ds nerazzurro . Le voci hanno iniziato a circolare a inizio agosto e mentre Ausilio portava a termine l’ennesima campagna di rafforzamento per i nerazzurri, qualcuno ha anche provato a sondare il terreno con il dirigente. Ma la testa di Ausilio per ora è solo sul mercato. Oltretutto, ha ricordato, ha un contratto che lo lega al club fino al 2027. Tutte cose vere, ma non è nemmeno mai arrivata una smentita ufficiale alle voci che si rincorrono sempre più insistenti dall’Arabia, e agli interisti sta venendo un dubbio. Perché, in fondo, anche con Simone Inzaghi le cose erano andate così - e alla fine Inzaghi ha salutato l’Inter per sposare il progetto arabo.

Anche Baccin nel mirino dell'Al-Hilal

Con una bella impressione fatta al Mondiale per club e una campagna acquisti che ha regalato al tecnico piacentino un paio di campioni mica male. Theo Hernandez dal Milan e Darwin Nuñez dal Liverpool sono due profili di primo piano, per rafforzare la squadra. Dopo aver rinforzato la rosa dei calciatori, ora il club vorrebbe anche rinforzare lo staff dirigenziale. E la scelta è caduta su colui che così bene ha lavorato con Inzaghi negli ultimi anni. Fatto sta, che come nel giorno della marmotta il tormentone è ripartito sui media sauditi, a proposito di un nuovo arrivo dall’Inter all’Al Hilal, stavolta del dirigente. Anzi, del duo Ausilio-Baccin, perché le voci che arrivano dal Golfo parlano di un trasferimento in coppia del duo dirigenziale interista. Si vedrà.

L'offerta saudita per Ausilio

L’offerta messa sul piatto dagli arabi dovrebbe essere di 3 milioni di euro all’anno per Ausilio, oltre il doppio dell’attuale compenso dato al dirigente. Che però, come abbiamo detto, al momento ha una sola priorità: chiudere la campagna di mercato dell’Inter. Poi, dal 2 di settembre, arriverà anche il momento giusto per riflettere. In passato tutte le tentazioni arrivate all’indirizzo di Ausilio sono sempre state rimandate al mittente. Non è da escludere, però, che stavolta, dopo un percorso all’Inter che prosegue dal 1998, possa esserci una riflessione ponderata, così come potrebbe esserci anche un confronto con Oaktree, per capire i programmi futuri e se le idee restano comuni. L’Al Hilal, invece, qualora Ausilio scegliesse di rimanere all’Inter, potrebbe spostare le sue attenzioni su Rai Pedro Braz, in uscita dal Benfica, o scegliere un profilo autoctono.