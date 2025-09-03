Massimo Moratti migliora: l’ex presidente dell’Inter è uscito dalla terapia intensiva

Massimo Moratti migliora e ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano), a conferma di un quadro clinico che induce a un cauto ottimismo. L'ex presidente dell'Inter è stato ricoverato circa una settimana fa per una polmonite, provocando forte apprensione fra i familiari e da parte di tutto il mondo nerazzurro. Moratti era stato intubato fino a sabato. Poi, qualche giorno di assestamento per verificare e confermare i miglioramenti, e poco fa la decisione dei medici di trasferirlo dalla terapia intensiva. L'ex presidente - che ha vicino i familiari più stretti con cui ha avuto modo di parlare già nei giorni scorsi - resta sotto osservazione e controllo da parte dei sanitari, ma il recupero sembra più vicino.
Le condizioni di Moratti
L'ex presidente dell'Inter non è ancora stato dimesso dall'Istituto Humanitas, ospedale in cui è stato ricoverato lo scorso 27 agosto a causa di una polmonite. Le condizioni di Moratti, però, sembrerebbero essere migliorate, con l'ex numero uno nerazzurro che è stato trasferito dalla terapia intensiva - in merito a cui è arrivata anche la conferma dell'entourage - in cui nei giorni scorsi era stato intubato a causa di problemi che impedivano una respirazione regolare. Resta, dunque, ottimismo in merito al costante miglioramento dell'ex presidente nerazzurro - 80 anni -, che ha ricoperto la carica di numero uno dell'Inter dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013, lasciando poi il posto al vertice a Thohir prima e a Zhang poi. Attualmente, la carica da presidente è ricoperta dell'ex Juventus Giuseppe Marotta.