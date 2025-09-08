Pio Esposito tra Inter e Italia, Marotta indica la via: "Per diventare un campione..."

Il futuro è dalla sua parte, ma serve ancora lavorare molto per consacrarsi definitivamente. È questo il concetto che Giuseppe Marotta , Presidente dell' Inter , ha espresso in merito a Francesco Pio Esposito . Il giovanissimo attaccante nerazzurro ha vissuto una settimana decisamente importante: prima l'esordio in Serie A, a San Siro, nel ko dell'Inter con l'Udinese . Tre giorni fa invece, il debutto assoluto con la maglia dell'Italia , nel pokerissimo rifilato dagli azzurri contro l' Estonia .

Marotta e il futuro di Pio Esposito

Dopo l'esplosione in Serie B con lo Spezia, Pio Esposito si è guadagnato la permanenza all'Inter con un buon Mondiale per Club, con tanto di gol siglato. Qualità e potenzialità che hann convinto anche il neo ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, a convocarlo per gli impegni azzurri. Ma Marotta, in occasione della decima edizione del Torneo Internazionale "La Passione di Yara", in ricordo di Yara Gambirasio, ha indicato al centravanti classe 2005 la via da seguire.

"Parliamo sicuramente di un grande talento, ma deve crescere ancora per diventare un campione -ha dichiarato Marotta-. I meriti sono quasi esclusivamente suoi, abbinati al lavoro svolto dalla famiglia, che ha educato al meglio lui e i fratelli, al percorso fatto all'Inter e alle sue capacità". Pio Esposito, la strada per diventare un campione è lunga, ma le basi ci sono tutte: Marotta dixit.