Chivu: “Esposito è sul palco e deve ballare. Thuram gioca? Non so”

Cristian Chivu è intervenuto nella consueta conferenza stampa per presentare la sfida di campionato contro la Roma di scena sabato sera alle ore 20:45. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Dalle Nazionali i giocatori sono tornati sani, gli abbiamo dato anche dei giorni di riposo per gestirli al meglio. La Roma? Mi piace perché ha dato continuità al lavoro di Ranieri e Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo. E' solida, bisogna avere lucidità per capire dove concederanno qualcosa ed essere svegli per approfittarne. Dobbiamo ripartire dalla Cremonese, dare contiunuità a quella prestazione di aggressività e grinta e fare passi in avanti, senza tornare indietro. Non conta che avversari affrontiamo sulla carta, ci interessa la nostra voglia di essere dominanti. Gasperini? Con lui è stata un'esperienza breve ma poi si è confermato e tanti si sono ispirati a lui. Gode di tutta la mia stima così come era quando ero giocatore. Con lui avevo fatto una preparazione in cui non ero mai stato così bene. Nel suo modulo con difesa a 3 facevo il braccetto e ci divertivamo: è stato mandato via troppo presto e poi è diventato modello di ispirazione per tanti".