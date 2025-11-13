Chivu al primo bivio Inter: Frattesi e Acerbi possono partire subito, la Juve osserva  

MILANO - Da centrocampista che entrava e spaccava le partite, a comparsa delle gare dell’Inter. Da intoccabile e sempre titolare, a difensore non più indispensabile. Seppur per motivi diversi Davide Frattesi e Francesco Acerbi non sembrano essere più centrali nel progetto nerazzurro. Il centrocampista ex Sassuolo, che dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu era diventato incedibile per il club di Viale della Liberazione, tanto che addirittura si parlava di rinnovo di contratto, non è riuscito a imporsi neppure dopo il cambio allenatore, con Frattesi che sinora ha collezionato 11 presenze totali, per un minutaggio complessivo di 372’. Nello specifico tre titolarità, due in Champions contro Union-Saint Gilloise e Kairat, più una in campionato, con la Cremonese (unica gara, insieme a quella con i campioni del Belgio, giocata 90’). Normale che il ragazzo – in campo 11’ nelle ultime tre di A - non sia contento. E che, nonostante le smentite di rito, possano presto tornare in auge i discorsi di un suo addio a Milano. Sicuramente Frattesi cercherà di guadagnarsi il posto con lavoro e dedizione, ma non è detto che riesca a recuperare terreno sui compagni di squadra. Il classe ’99 resta il sogno proibito di Maurizio Sarri, ma viste le problematiche legate al mercato dei biancocelesti, l’ipotesi di un ritorno della capitale sembra oggi non percorribile. Apprezzatissimo per caratteristiche da Luciano Spalletti (e dalla Juve in generale), il profilo di Frattesi potrebbe pure tornare di moda per la Roma, ma è chiaro che l’Inter non vuole svendere un suo asset, soprattutto con la consapevolezza che cederlo eventualmente a una rivale significherebbe rinforzare una concorrente in campionato.