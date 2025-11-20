Inter, Adeyemi! "Non rinnova col Borussia Dortmund, il club sente gli agenti"

Cristian Chivu, per ora, ha lasciato nel cassetto l’idea di rivoluzionare l’Inter. Senza adagiarsi sul ciclo di Simone Inzaghi, ne ha ritoccato alcuni fondamentali, ma non ha abbandonato la coperta di Linus del 3-5-2. Nelle idee del tecnico, e della dirigenza, resta però l’ambizione di regalare alla squadra altre soluzioni tattiche: è questo che aveva spinto Marotta, Ausilio e Baccin su Ademola Lookman, oggi non più un obiettivo. In Italia, con caratteristiche simili, piace Giovane, ultima scoperta dell’Hellas Verona, ma dalla Germania rimbalza il nome di Karim Adeyemi, già trattato dal Napoli lo scorso gennaio. Secondo la Bild, l’Inter avrebbe preso contatti con l’entourage dell’attaccante del Borussia Dortmund che non intende rinnovare: affare non semplice, anche perché il giocatore è legato ai gialloneri da un contratto fino al 2027.
Inter, Dumfries dà forfait
L’attualità racconta invece di un derby che l’Inter si appresta a vivere senza Denzel Dumfries. L’olandese è rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale per un fastidio alla caviglia sinistra. Non è un problema preoccupante sul lungo periodo, ma anche ieri ha lavorato a parte e l’allenamento di oggi sarà quello della verità: se, come probabile, non rientrerà in gruppo, sarà molto difficile vederlo in campo domenica sera. Chivu e lo staff nerazzurro seguiranno la linea della massima cautela, puntando la gara con l’Atletico Madrid in Champions o magari quella successiva a Pisa in campionato: la presenza di Dumfries non è, infatti, da considerare scontata nemmeno nella trasferta madrilena.
Carlos Augusto scalda i motori
Nel caso si scalda Carlos Augusto, già subentrato sulla destra con la Lazio. L’ex Monza, pur adattato, dà più garanzie rispetto a Luis Henrique che, nonostante i 25 milioni di euro estivi, nei big match si è visto solo nel finale con il Napoli. Si è invece allenato con i compagni, in maniera più leggera come tutti i nazionali impegnati lunedì, Piotr Zielinski: ai media polacchi ha parlato di alcuni dolorini, ma le sue condizioni non preoccupano e non richiedono accertamenti. Ciò non toglie che Petar Sucic scaldi i motori per vivere dall’inizio il suo primo derby insieme a Barella e Calhanoglu, quest’ultimo pienamente recuperato dal problema al polso, a differenza di Mkhitaryan, assente annunciato come Darmian. Alla Pinetina si rivedrà oggi Manuel Akanji, che a Mediaset ha ammesso di volere il gol: «Non mi sono ancora sbloccato, non sarebbe male farlo nel derby».