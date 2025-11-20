Inter, Adeyemi! "Non rinnova col Borussia Dortmund, il club sente gli agenti"

Cristian Chivu , per ora, ha lasciato nel cassetto l’idea di rivoluzionare l ’ Inter . Senza adagiarsi sul ciclo di Simone Inzaghi, ne ha ritoccato alcuni fondamentali, ma non ha abbandonato la coperta di Linus del 3-5-2. Nelle idee del tecnico, e della dirigenza, resta però l’ambizione di regalare alla squadra altre soluzioni tattiche: è questo che aveva spinto Marotta, Ausilio e Baccin su Ademola Lookman , oggi non più un obiettivo. In Italia, con caratteristiche simili, piace Giovane , ultima scoperta dell’Hellas Verona, ma dalla Germania rimbalza il nome di Karim Adeyemi , già trattato dal Napoli lo scorso gennaio. Secondo la Bild, l’Inter avrebbe preso contatti con l’entourage dell’attaccante del Borussia Dortmund che non intende rinnovare: affare non semplice, anche perché il giocatore è legato ai gialloneri da un contratto fino al 2027 .

Inter, Dumfries dà forfait

L’attualità racconta invece di un derby che l’Inter si appresta a vivere senza Denzel Dumfries. L’olandese è rientrato in anticipo dagli impegni con la nazionale per un fastidio alla caviglia sinistra. Non è un problema preoccupante sul lungo periodo, ma anche ieri ha lavorato a parte e l’allenamento di oggi sarà quello della verità: se, come probabile, non rientrerà in gruppo, sarà molto difficile vederlo in campo domenica sera. Chivu e lo staff nerazzurro seguiranno la linea della massima cautela, puntando la gara con l’Atletico Madrid in Champions o magari quella successiva a Pisa in campionato: la presenza di Dumfries non è, infatti, da considerare scontata nemmeno nella trasferta madrilena.

Carlos Augusto scalda i motori

Nel caso si scalda Carlos Augusto, già subentrato sulla destra con la Lazio. L’ex Monza, pur adattato, dà più garanzie rispetto a Luis Henrique che, nonostante i 25 milioni di euro estivi, nei big match si è visto solo nel finale con il Napoli. Si è invece allenato con i compagni, in maniera più leggera come tutti i nazionali impegnati lunedì, Piotr Zielinski: ai media polacchi ha parlato di alcuni dolorini, ma le sue condizioni non preoccupano e non richiedono accertamenti. Ciò non toglie che Petar Sucic scaldi i motori per vivere dall’inizio il suo primo derby insieme a Barella e Calhanoglu, quest’ultimo pienamente recuperato dal problema al polso, a differenza di Mkhitaryan, assente annunciato come Darmian. Alla Pinetina si rivedrà oggi Manuel Akanji, che a Mediaset ha ammesso di volere il gol: «Non mi sono ancora sbloccato, non sarebbe male farlo nel derby».

