Inter, in arrivo una super offerta per Dumfries: Perisic ha già scelto, accelerata per Norton-Cuffy

MILANO - Avanti a oltranza per Ivan Perisic nonostante il primo no del Psv Eindhoven , frenata per Moussa Diaby che l' Al-Ittihad non vuole cedere, nuovi contatti col Genoa per Brooke Norton-Cuffy per anticipare Juventus ed Everton. Il mercato di gennaio dell' Inter , dopo l'occasione Cancelo sfumata a inizio 2026, è entrato nel vivo. Ieri è stata una giornata intensa. Marotta, Ausilio e Baccin stanno giocando su più tavoli nel tentativo di consegnare a Chivu almeno un rinforzo per le corsie esterne , tenendo presente due fattori legati a Denzel Dumfries . L'olandese innanzitutto è rientrato ad Appiano. Operato il 16 dicembre alla caviglia sinistra, ora sta meglio del previsto e ha cominciato il programma di riatletizzazione. La speranza è quella di anticipare il rientro previsto inizialmente per la prima metà di marzo, magari già a cavallo fra le due gare di playoff di Champions (17-18 e 24-25 febbraio). Sempre che... Dumfries - che ha cambiato agente e ha una clausola da 25 milioni valida in estate - sia ancora a Milano. Ci sono infatti rumors su una super offerta che potrebbe sparigliare le carte . Motivo per cui ci sarebbe stata, anche, l'accelerata per Norton-Cuffy.

Perisic-Inter, braccio di ferro col Psv dopo l’uscita dalla Champions

Ma partiamo dal capitolo Perisic. Dopo l'eliminazione del Psv dalla Champions - il croato ha giocato titolare ed è uscito nel finale per crampi -, ieri ci sono stati un paio di meeting ad Eindhoven nei quali il club ha ribadito la volontà di non liberare il giocatore. Perisic prima, quindi i suoi agenti, hanno però confermato al Psv di voler tornare all’Inter. Nessun capriccio, il croato ha spiegato ai dirigenti che non avrebbe chiesto di andare via se fosse arrivata la richiesta da un’altra società, ma per l’Inter il discorso è differente. Il Psv ha ascoltato, ma non si è ammorbidito. Anche perché domenica la squadra di Bosz, nettamente prima in classifica, affronterà il Feyenoord secondo: al momento il Psv è primo con 14 punti di vantaggio, una vittoria però chiuderebbe i giochi. Questo è l'appiglio a cui si aggrappano gli agenti dell'esterno che infatti resteranno in città fino al termine del mercato. Perisic, che proprio il 2 febbraio compirà 37 anni, spera di farsi un regalo nerazzurro e l'Inter aspetta di capire cosa accadrà.

Norton-Cuffy e Diaby: le alternative dell’Inter nel mercato di gennaio

Chiaramente però i dirigenti di Viale della Liberazione non possono rimanere in attesa, anche perché da Gedda non sono arrivate sensazioni positive sull'esterno d'attacco mancino Diaby. Al di là della proposta - prestito con diritto di riscatto a 35 milioni, per ora non accettata -, è il clima di tensione che si respira nell'Al-Ittihad a complicare l’operazione. Diaby - che ieri ha giocato titolare nel 2-2 contro l’Al Fateh - non è l’unico a voler andare via. Anche Kanté e Benzema sono in subbuglio. Accontentando uno degli scontenti, l’Al-Ittihad si troverebbe nella scomoda situazione di dover rispondere a tutti. La pista Diaby, così, si fa in salita. E si arriva a Norton-Cuffy. Il 22enne esterno inglese è considerato un "clone" di Dumfries e per i motivi precedentemente esposti, l'Inter ha contattato il Genoa per provare a fare subito il colpo a titolo definitivo, per bruciare le rivali (che ragionavano su un prestito con diritto) e permettere a Chivu di iniziare a lavorarci con alcuni mesi d'anticipo. Perisic e Norton-Cuffy sono due piste non per forza alternative, anche perché il croato, nel caso, potrebbe ricoprire più ruoli e offrire a Chivu soluzioni tattiche - e offensive (vedi Diaby) - diverse. Chiaramente, in caso di doppio affare, cambierebbe il destino di Luis Henrique, richiesto da diversi club di Premier col Bournemouth in pole (per 30 milioni di buone ragioni). Va via ancora in prestito, invece, Asllani, rientrato dal Torino e passato al Besiktas (diritto di riscatto fissato a 11 milioni); mentre l'Inter sta provando a bloccare subito il 22enne Massolin del Modena, fra i migliori centrocampisti della Serie B (resterebbe in prestito in Emilia).