Calciomercato Juve, Norton-Cuffy intrigo e fiducia: il motivo dei due stop in Spagna

La Champions da parte, il Parma all'orizzonte. E nel mezzo c'è il mercato, ancora tanto mercato, praticamente tutto il mercato. Saranno cinque giorni di corse e rincorse, per la Juventus. Che ha ancora due priorità da risolvere, e che dopo aver capito (o magari risolto) la situazione legata a Randal Kolo Muani, potrà concentrarsi sul colpo da fare sull'esterno. Serve un terzino, in fondo. L'ha detto anche Spalletti, al pubblico in maniera velata, più chiaramente ai dirigenti con i quali si è confrontato. E allora, tanto Ottolini quanto Comolli rimangono speranzosi sulla possibilità di accontentarlo.
Norton-Cuffy e le alternative: il piano della Juve
In questo senso, ieri c'è stato un contatto diretto con il Genoa per capire se i margini per Norton-Cuffy si fossero più delineati, magari al ribasso. La risposta è stata tale da dare comunque fiducia ai bianconeri per provare a formulare un'offerta importante, giocando semmai sulla necessità di adesso - la Juventus può operare solamente in prestito in questa finestra di mercato - e sulle prospettive di domani, vincolando perciò l'obbligo di acquisto alla conquista della prossima Champions League. La cifra richiesta rimane piuttosto alta: circa 25 milioni per strappare l'esterno britannico al Grifone, complice inoltre il 20% sulla futura rivendita che spetterebbe all'Arsenal in caso di addio.
Juve, perché Norton-Cuffy
A prescindere, sarebbe un colpo in prospettiva: oltre ad avere spinta e qualità, Norton è un classe 2004, 22 anni ancora da compiere e un mare di strade - come di possibilità - davanti a sé. Per questo intriga. Per questo non si è andati mai davvero lontani da Norton-Cuffy, nonostante l'accordo trovato con Mingueza (ma non con il Celta Vigo), nonostante la possibilità di portare a casa un giocatore come Juanlu Sanchez, per il quale il Siviglia chiede ugualmente cifre importanti. Si vedrà, a ogni modo. Anche perché Norton è un colpo da ultimi giorni e sfonderà quasi certamente il muro del weekend, l'ultimo in cui i telefoni saranno bollenti e le incertezze accompagneranno le azioni del campo.
Douglas Luiz torna all'Aston Villa
Ecco, a proposito di campo: spera di ritrovarne un po', almeno un po' di più, Douglas Luiz: nelle scorse ore è stato ufficializzato il suo passaggio all'Aston Villa, dove aveva già giocato dal 2019 al 2024, proprio prima di passare a Torino come super acquisto della scorsa estate, maxi affare da 50 milioni di euro. La storia è nota: l'arrivo in bianconero in condizioni precarie, le difficoltà con Thiago Motta, l'impossibilità di recuperare ritmo per colpa dei tanti, troppi infortuni arrivati con una sequenza semplicemente al di fuori del normale. Ebbene: ricomincia da Birmingham, e l'ha fatto con il solito tecnicismo di chi passa da un prestito all'altro. Il ritorno alla Juve è stato così solo un attimo, il tempo di un accordo: dall'Aston Villa arriveranno due milioni subito, eventualmente 25 per l'acquisto e altri 3,5 milioni di possibili e potenziali bonus. In bocca al lupo.
