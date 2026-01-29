Calciomercato Juve, Norton-Cuffy intrigo e fiducia: il motivo dei due stop in Spagna

Juve, perché Norton-Cuffy

A prescindere, sarebbe un colpo in prospettiva: oltre ad avere spinta e qualità, Norton è un classe 2004, 22 anni ancora da compiere e un mare di strade - come di possibilità - davanti a sé. Per questo intriga. Per questo non si è andati mai davvero lontani da Norton-Cuffy, nonostante l'accordo trovato con Mingueza (ma non con il Celta Vigo), nonostante la possibilità di portare a casa un giocatore come Juanlu Sanchez, per il quale il Siviglia chiede ugualmente cifre importanti. Si vedrà, a ogni modo. Anche perché Norton è un colpo da ultimi giorni e sfonderà quasi certamente il muro del weekend, l'ultimo in cui i telefoni saranno bollenti e le incertezze accompagneranno le azioni del campo.