Inter in ansia per l’effetto nazionali: da Lautaro fino a Pio Esposito, il ruolo dell'ultima sosta

Ansia nazionali in casa Inter. È vero che dopo aver perso il derby e aver permesso al Milan di tornare a meno 7, la squadra di Cristian Chivu nelle prossime due settimane dovrà vedersela con Atalanta (sabato alle 15 a San Siro) e Fiorentina (domenica 22 al Franchi), impegni tutt’altro che “rilassanti”, ma già ora si respira agitazione in casa nerazzurra per la prossima sosta, l’ultima di questa stagione. Diversi giocatori il 23 marzo partiranno, alcuni avranno delle semplici amichevoli (Thuram e Sucic, per esempio, saranno con Francia e Croazia in Florida per sfidare Brasile e Colombia), molti però avranno partite per nulla banali: c’è chi si giocherà la qualificazione al Mondiale e chi addirittura un trofeo. L’Inter è preoccupata per chi oggi è infortunato e farà di tutto per tornare a disposizione in tempo per gli impegni con la propria selezione - leggi Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu -, e per chi potrebbe tornare con una delusione cocente, ovvero la mancata partecipazione alla kermesse iridata. Innanzitutto i leader tecnici e carismatici attualmente fermi ai box. Lautaro si è fatto male il 18 febbraio contro il Bodo/Glimt, un problema muscolare al polpaccio sinistro da cui non ha ancora recuperato. Il capitano non ci sarà con l’Atalanta, ma dovrebbe rientrare per la trasferta a Firenze. Di sicuro, se non ci saranno ricadute, ovviamente, risponderà alla convocazione dell’Argentina che il 27 marzo - ma la data deve essere ancora confermata, così come la sede (al momento Doha in Qatar, ma tutto è in divenire con gli eventi bellici in Medio Oriente) - si giocherà la Finalissima Uefa-Conmebol contro la Spagna. Un appuntamento a cui Lautaro, legatissimo alla sua nazionale, non vuole mancare. Idem Calhanoglu, capitano della Turchia che il 26 marzo avrà il primo playoff di qualificazione al Mondiale a Istanbul contro la Romania.