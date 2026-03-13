Pazzesco Bastoni, dopo la simulazione su Kalulu la massima onorificenza: “Atteggiamento non comune”

Il sostegno dalla Politica per Bastoni

Alla proposta di Romani si è unito anche il consigliere regionale Pietro Bussolati, esponente del Partito Democratico e presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Il sostegno alla candidatura è stato quindi condiviso trasversalmente all’interno del Consiglio regionale lombardo. Per entrambi i promotori, episodi come quello accaduto nella sfida tra Inter e Juventus non sono rari sui campi di calcio. Proprio per questo, spiegano, la reazione del difensore nerazzurro assume un significato particolare. Secondo Romani e Bussolati, il comportamento del giocatore dimostra come si possa affrontare un errore in modo costruttivo. I due sottolineano infatti che "si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento". In questa prospettiva, aggiungono, la risposta di Bastoni è stata "un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".