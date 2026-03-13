Tuttosport.com
Pazzesco Bastoni, dopo la simulazione su Kalulu la massima onorificenza: “Atteggiamento non comune”

Il difensore nerazzurro candidato al premio Rosa Camuna proposta dalla Regione Lombardia
2 min
Inter

Inter

Tutte le notizie sulla squadra

Le polemiche che sono nate dopo Inter-Juventus continuano a far discutere, ma nelle ultime ore si sono trasformate in un riconoscimento inatteso per Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato criticato da tifosi e opinionisti per la simulazione durante la partita contro i bianconeri. Dopo l’azione con Kalulu, l’arbitro ha espulso il giocatore della Juventus (doppia ammonizione), scatenando reazioni in tutta Italia con fischi da parte dei tifosi avversari. Nei giorni successivi il centrale azzurro ha però scelto di esporsi pubblicamente, riconoscendo l’errore.

La Rosa Camuna per Bastoni

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha infatti proposto il nome del difensore nerazzurro per la Rosa Camuna, la più alta onorificenza assegnata dalla Regione. La candidatura nasce proprio dal comportamento tenuto dal giocatore dopo le critiche ricevute. Bastoni, finito nel mirino dei tifosi di molte squadre per la simulazione nel contatto con Kalulu durante Inter-Juventus del 14 febbraio, ha deciso di ammettere pubblicamente l’accaduto. Secondo Romani, il calciatore ha saputo "riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità". Un atteggiamento che, nelle parole del presidente, non è così comune nel mondo del calcio. Proprio per questo il gesto è stato ritenuto meritevole di un riconoscimento simbolico. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sostegno dalla Politica per Bastoni

Alla proposta di Romani si è unito anche il consigliere regionale Pietro Bussolati, esponente del Partito Democratico e presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. Il sostegno alla candidatura è stato quindi condiviso trasversalmente all’interno del Consiglio regionale lombardo. Per entrambi i promotori, episodi come quello accaduto nella sfida tra Inter e Juventus non sono rari sui campi di calcio. Proprio per questo, spiegano, la reazione del difensore nerazzurro assume un significato particolare. Secondo Romani e Bussolati, il comportamento del giocatore dimostra come si possa affrontare un errore in modo costruttivo. I due sottolineano infatti che "si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento". In questa prospettiva, aggiungono, la risposta di Bastoni è stata "un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

