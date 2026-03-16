Thuram, il mondo Inter storce il naso: la story per Pogba e l’assalto dell’Arabia

Qaulche mugugno a San Siro e anche sui social: Marcus Thuram non sta vivendo un periodo rose e fiori all'Inter . L'attaccante francese è in calo e senza Lautaro Martinez non sta riuscendo a gestire il peso dell'attacco. Contro l'Atalanta ha commesso vari errori che lo stadio non gli ha perdonato . Nelle ultime cinque gare di Serie A non è riuscito mai a lasciare il segno e anche alcuni segnali fuori dal campo stanno facendo storcere il naso a qualche tifoso. Come l'ultima storia postata su Instagram o le voci che arrivano direttamente dall'Arabia Saudita.

Thuram e la foto con Pogba

Per molti una foto su un social è la normalità, ma quando c'è il calcio di mezzo spesso non è così. Thuram ha condiviso su Instagram una foto di Pogba per il suo compleanno: uno scatto in bella vista con tanto di descrizione "Longue vie Piochy" e le emoji di un polpo e una capra a fare da contorno. Il primo rappresenta il suo soprannome, mentre il secondo orami lo sanno tutti che è un modo diverso per definire "il migliore", quindi il goat (traduzione inglese di capra). Lo scatto dell'ex Juve però non è passato inosservato, anche se sono compagni di nazionale e l'occasione fosse speciale. E anche perché in molti non hanno ancora dimenticato Juve-Inter 4-3, quando Marcus non ha esultato in modo veemente dopo il suo gol e ha riso insieme al fratello dopo il gol vittoria di Adzic. Un comportamente che a tanti amanti del calcio è piaciuto, come simbolo di fratellanza, mentre altri si sono infastiditi. E ora le voci di mercato iniziano ad essere fitte.