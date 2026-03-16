Thuram, il mondo Inter storce il naso: la story per Pogba e l’assalto dell’Arabia

Qaulche mugugno a San Siro e anche sui social: Marcus Thuram non sta vivendo un periodo rose e fiori all'Inter. L'attaccante francese è in calo e senza Lautaro Martinez non sta riuscendo a gestire il peso dell'attacco. Contro l'Atalanta ha commesso vari errori che lo stadio non gli ha perdonato. Nelle ultime cinque gare di Serie A non è riuscito mai a lasciare il segno e anche alcuni segnali fuori dal campo stanno facendo storcere il naso a qualche tifoso. Come l'ultima storia postata su Instagram o le voci che arrivano direttamente dall'Arabia Saudita.
Thuram e la foto con Pogba
Per molti una foto su un social è la normalità, ma quando c'è il calcio di mezzo spesso non è così. Thuram ha condiviso su Instagram una foto di Pogba per il suo compleanno: uno scatto in bella vista con tanto di descrizione "Longue vie Piochy" e le emoji di un polpo e una capra a fare da contorno. Il primo rappresenta il suo soprannome, mentre il secondo orami lo sanno tutti che è un modo diverso per definire "il migliore", quindi il goat (traduzione inglese di capra). Lo scatto dell'ex Juve però non è passato inosservato, anche se sono compagni di nazionale e l'occasione fosse speciale. E anche perché in molti non hanno ancora dimenticato Juve-Inter 4-3, quando Marcus non ha esultato in modo veemente dopo il suo gol e ha riso insieme al fratello dopo il gol vittoria di Adzic. Un comportamente che a tanti amanti del calcio è piaciuto, come simbolo di fratellanza, mentre altri si sono infastiditi. E ora le voci di mercato iniziano ad essere fitte.
Il richiamo dell'Arabia Saudita
Nel contratto che lo lega Thuram all’Inter fino al 30 giugno 2028 è presente una clausola rescissoria da 85 milioni ma risulta pressoché impensabile che possa arrivare un club disposto a versare quella cifra per l’attaccante. Questo però non vuol dire che la dirigenza non possa sedersi al tavolo con potenziali acquirenti. E, in tal senso, giungono sempre più nitide le indiscrezioni su un’offertona in arrivo (c’è addirittura chi sostiene che sia già arrivata) dalla Saudi League per l’attaccante che il 6 agosto compirà 29 anni e presto dovrà pensare a firmare l’ultimo contratto importante della carriera. Anche perchè in casa Inter sta sbocciando Esposito e la prossima estate potrebbe essere quella decisiva per il pasaggio del testimone.
Qaulche mugugno a San Siro e anche sui social: Marcus Thuram non sta vivendo un periodo rose e fiori all'Inter. L'attaccante francese è in calo e senza Lautaro Martinez non sta riuscendo a gestire il peso dell'attacco. Contro l'Atalanta ha commesso vari errori che lo stadio non gli ha perdonato. Nelle ultime cinque gare di Serie A non è riuscito mai a lasciare il segno e anche alcuni segnali fuori dal campo stanno facendo storcere il naso a qualche tifoso. Come l'ultima storia postata su Instagram o le voci che arrivano direttamente dall'Arabia Saudita.
Thuram e la foto con Pogba
Per molti una foto su un social è la normalità, ma quando c'è il calcio di mezzo spesso non è così. Thuram ha condiviso su Instagram una foto di Pogba per il suo compleanno: uno scatto in bella vista con tanto di descrizione "Longue vie Piochy" e le emoji di un polpo e una capra a fare da contorno. Il primo rappresenta il suo soprannome, mentre il secondo orami lo sanno tutti che è un modo diverso per definire "il migliore", quindi il goat (traduzione inglese di capra). Lo scatto dell'ex Juve però non è passato inosservato, anche se sono compagni di nazionale e l'occasione fosse speciale. E anche perché in molti non hanno ancora dimenticato Juve-Inter 4-3, quando Marcus non ha esultato in modo veemente dopo il suo gol e ha riso insieme al fratello dopo il gol vittoria di Adzic. Un comportamente che a tanti amanti del calcio è piaciuto, come simbolo di fratellanza, mentre altri si sono infastiditi. E ora le voci di mercato iniziano ad essere fitte.