Mago Chivu fa sparire l’Inter di Inzaghi. E pure i fedelissimi vicini all'addio

L'infortunio di Mkhitaryan

Il club nelle settimane scorse stava ragionando sul possibile rinnovo di Mkhitaryan, ma l'armeno, 37 anni, da intoccabile con Inzaghi ora è meno centrale - a metà marzo la scorsa annata aveva collezionato 26 da gare titolare; oggi sono 13 - e il suo fisico ha iniziato a inviare alcuni segnali. È stato fermo un mese a novembre e con l'Atalanta sabato ha riportato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra che lo costringerà a saltare domenica la trasferta a Firenze (ieri ha iniziato le terapie, l’obiettivo è tornare per Inter-Roma il 5 aprile). Cosa dire poi di Acerbi? Totem con Inzaghi, oggi è la riserva di Akanji, mentre De Vrij 22 gare in campionato a metà marzo 2025, di cui 14 da titolare, adesso è un comprimario (8 presenze totali, 5 dal primo minuto). Darmian ha avuto un grave infortunio al polpaccio a inizio ottobre 2025, ma ci ha messo molto a recuperare e da quando è tornato a disposizione a metà gennaio, ha messo insieme solo 4 gare (2 da titolare) per 190 minuti complessivi. Ulteriori motivi che spingeranno il club a rifondare la squadra in estate, meglio se con uno scudetto in più cucito sul petto.