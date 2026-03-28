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"Quattro volte meglio", Batistuta affonda Lautaro. E da Haaland a Ibra, solo due...

In un video virale sui social l'ex bomber argentino risponde alla domanda "Sei stato più forte di questi grandi 15 attaccanti?": la 'figura peggiore' la fa il capitano dell'Inter...
2 min
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"Gabriel Omar Batistuta è stato migliore di questi altri grandi numeri 9?". È la domanda a cui, in un video divenuto rapidamente virale sui social, ha risposto l'ex famoso bomber argentino, a lungo in Italia con le maglie di Fiorentina, Roma e Inter: le risposte, però, hanno improvvisamente infiammato il popolo della Rete. Infatti, su quindici fortissimi attaccanti menzionati, il 'Re Leone' si è considerato 'inferiore' soltanto a due. Vediamo quali.

Le risposte di Batistuta

Ai nomi di Haaland, Eto'o, Benzema, Crespo, Drogba, Shevchenko, Ibrahimovic, Aguero, Lewandowski il '' di Batistuta è stato netto e convinto. Medesimo giudizio, seppur dopo una lunga titubanza, anche per George Weah, Kane e Suarez. La 'figura peggiore' la fa Lautaro Martinez: lo "Yes" ripetuto quattro volte nei confronti del capitano dell'Inter, suo connazionale, sottolinea il divario principale tra tutti i calciatori menzionati nel corso dell'intervista. Dopo aver affermato, ironicamente, "Quindi sono io il migliore?", ecco i due bomber cui l'argentino cede lo scettro: Romario ("Ha segnato quanto me, ma ha fatto più dribbling e giocava di più per la squadra, io segnavo e basta") e Ronaldo il Fenomeno ("Penso sia stato il top in assoluto").

 

 

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