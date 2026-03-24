Maledetta primavera Inter, la solita frenata: dal Bodo alla Fiorentina

MILANO - Maledetta primavera. Passano gli anni e il copione del film stagionale dell’ Inter continua ad assomigliarsi: nel passaggio ai primi caldi, la squadra nerazzurra inizia ad accusare un po’ di stanchezza, al punto di rimettere in discussione certezze acquisite. Il pareggio di Firenze , da questo punto di vista, è arrivato nel peggior momento possibile: la sosta, notoriamente infida, è diventata un momento per rimuginare per chi, comunque, guarda il resto della compagnia dall’alto in basso. Tutto sommato, infatti, lo psicodramma scacciato anche dal presidente Beppe Marotta non avrebbe giustificazioni di classifica: a otto giornate dalla fine del campionato, la squadra di Cristian Chivu ha sei punti di vantaggio sul secondo posto e sette sul terzo.

Chivu meglio di Inzaghi

Non solo: il tecnico romeno ha due punti in più rispetto a Simone Inzaghi alla stessa giornata della scorsa stagione e addirittura nove rispetto al 2021/22. Sono i due precedenti che turbano i sogni dei tifosi, memori di scudetti che sembravano alla portata e hanno invece preso altre direzioni. Nello specifico le stesse - Milan e Napoli - che oggi sono in agguato. La frenata primaverile non è una novità: l’anno scorso arrivò un po’ più avanti, a fine aprile, protagoniste le gare con Bologna e Roma, con tanto di polemiche arbitrali. Nel primo anno di Inzaghi il momento della crisi fu a fine febbraio, nella stagione successiva l’Inter perse contatto dal Napoli con le cinque sconfitte in sette gare da fine febbraio a metà aprile.