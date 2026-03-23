Pagelle Fiorentina-Inter: Fagioli, regia a sprazzi abbagliante. Pio Esposito gol, qualità, sostanza

Altra frenata dell'Inter che dopo il ko nel derby e l'1-1 interno contro l'Atalanta pareggia con lo stesso risultato anche al Franchi contro la Fiorentina. Anche stavolta i nerazzurri passano avanti, sbloccando l'incontro dopo neppure un minuto grazie al colpo di testa di Pio Esposito su assist di Barella. Nella ripresa, però, i ragazzi di Cristian Chivu (il tecnico era squalificato e al suo posto in panchine c'era il suo vice Kolarov) calano e la Viola ne approfitta trovando il pareggio con Ndour. Un altro mezzo passo falso che a otto gare dalla fine del campionato porta a sei i punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6.5 Qualche incertezza in uscita, spazzata via dalla parata su Esposito allo scadere.
Dodo 6.5 Corre qualche rischio palla al piede, ma spinge con costanza e mette in mezzo palloni che meriterebbero miglior accoglienza.
Pongracic 6.5 Thuram gli sguscia via una volta, poi tiene botta.
Ranieri 5 Inizio da incubo: sul gol perde completamente Esposito, che poi lo sovrasta per una decina di minuti. Dopo se la cava.
Gosens 6 Un paio di spazzate svirgolate in avvio, poi si arrangia.
Brescianini 6.5 Dinamico e propositivo, al 29’ pt pesca Kean sul secondo palo con un cross rasoterra, ma il centravanti spreca in spaccata.
Fagioli 7 Il migliore dei viola, regia sempre lucida e a sprazzi abbagliante, come al 19’ pt quando lancia Kean e quando libera Gudmundsson sull’azione del pareggio.
Fabbian (45’ st) ng.
Ndour 6.5 Non si vede tanto, ma si fa sentire al momento giusto.
Parisi 6 Primo tempo elettrico, nella ripresa cala.
Harrison (23’ st) 6 Brillante.
Kean 5.5 Si batte, ma sbatte sui difensori. E quando gli capita la palla giusta non ci arriva bene in spaccata.
Piccoli (40’ s) ng.
Gudmundsson 5.5 Vivace, propizia il pareggio, ma spreca una chance per tempo.
Comuzzo (45’ st) ng.
All. Vanoli 6 La Fiorentina entra in campo con un quarto d’ora di ritardo, rimedia con gli altri 75 minuti.
Pagelle Inter
Sommer 5.5 Respinge corto il tiro-cross di Gudmundsson da cui nasce l’1-1.
Bisseck 5.5 Poco reattivo sul gol del pareggio, Gudmundsson lo anticipa.
Akanji 6 Buona guardia su Kean.
Carlos Augusto 6 Un recupero provvidenziale su Kean al 19’ pt, ma le occasioni migliori violla nascono nella sua zona.
Acerbi (1’ st) 6 Controlla Kean.
Dumfries 6 Si vede che non è ancora il miglior Dumfries, ma non demerita.
Luis Henrique (40’ st) ng.
Barella 6 Suo il cross per il gol di Esposito, cala col passare del tempo.
Sucic (33’ st) 5.5 Non riesce a cambiare l’inerzia della partita.
Calhanoglu 6 Distribuisce palloni con saggezza ma senza particolare brillantezza.
Frattesi (23’ st) 5.5 Non incide.
Zielinski 5 Soffre la fisicità e il dinamismo di Brescianini e in avanti si vede poco.
Dimarco 6 L’accoppiata Parisi-Dodo lo costringe a dosare le avanzate e gli procura qualche grattacapo, ma se la cava.
Esposito 7 Gli bastano 39” per segnare e allo scadere De Gea gli nega il bis. In mezzo qualità e sostanza.
Thuram 5.5 Conferma di non attraversare un gran momento: si batte, ma senza troppi risultati.
Bonny (23’ st) 5 Non impatta.
All. Kolarov 5 La partenza è strepitosa, ma dopo un quarto d’ora l’Inter esce dalla partita.
Pagella arbitro
Colombo 6 Gestisce abbastanza bene la gara.
Altra frenata dell'Inter che dopo il ko nel derby e l'1-1 interno contro l'Atalanta pareggia con lo stesso risultato anche al Franchi contro la Fiorentina. Anche stavolta i nerazzurri passano avanti, sbloccando l'incontro dopo neppure un minuto grazie al colpo di testa di Pio Esposito su assist di Barella. Nella ripresa, però, i ragazzi di Cristian Chivu (il tecnico era squalificato e al suo posto in panchine c'era il suo vice Kolarov) calano e la Viola ne approfitta trovando il pareggio con Ndour. Un altro mezzo passo falso che a otto gare dalla fine del campionato porta a sei i punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6.5 Qualche incertezza in uscita, spazzata via dalla parata su Esposito allo scadere.
Dodo 6.5 Corre qualche rischio palla al piede, ma spinge con costanza e mette in mezzo palloni che meriterebbero miglior accoglienza.
Pongracic 6.5 Thuram gli sguscia via una volta, poi tiene botta.
Ranieri 5 Inizio da incubo: sul gol perde completamente Esposito, che poi lo sovrasta per una decina di minuti. Dopo se la cava.
Gosens 6 Un paio di spazzate svirgolate in avvio, poi si arrangia.
Brescianini 6.5 Dinamico e propositivo, al 29’ pt pesca Kean sul secondo palo con un cross rasoterra, ma il centravanti spreca in spaccata.
Fagioli 7 Il migliore dei viola, regia sempre lucida e a sprazzi abbagliante, come al 19’ pt quando lancia Kean e quando libera Gudmundsson sull’azione del pareggio.
Fabbian (45’ st) ng.
Ndour 6.5 Non si vede tanto, ma si fa sentire al momento giusto.
Parisi 6 Primo tempo elettrico, nella ripresa cala.
Harrison (23’ st) 6 Brillante.
Kean 5.5 Si batte, ma sbatte sui difensori. E quando gli capita la palla giusta non ci arriva bene in spaccata.
Piccoli (40’ s) ng.
Gudmundsson 5.5 Vivace, propizia il pareggio, ma spreca una chance per tempo.
Comuzzo (45’ st) ng.
All. Vanoli 6 La Fiorentina entra in campo con un quarto d’ora di ritardo, rimedia con gli altri 75 minuti.