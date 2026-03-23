Pagelle Fiorentina-Inter: Fagioli, regia a sprazzi abbagliante. Pio Esposito gol, qualità, sostanza

Altra frenata dell'Inter che dopo il ko nel derby e l'1-1 interno contro l'Atalanta pareggia con lo stesso risultato anche al Franchi contro la Fiorentina. Anche stavolta i nerazzurri passano avanti, sbloccando l'incontro dopo neppure un minuto grazie al colpo di testa di Pio Esposito su assist di Barella. Nella ripresa, però, i ragazzi di Cristian Chivu (il tecnico era squalificato e al suo posto in panchine c'era il suo vice Kolarov) calano e la Viola ne approfitta trovando il pareggio con Ndour. Un altro mezzo passo falso che a otto gare dalla fine del campionato porta a sei i punti di vantaggio sul Milan e sette sul Napoli.