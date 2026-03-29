Rivoluzione Inter: da Bastoni a Thuram, gli addii sullo sfondo e un tesoretto da 100 milioni 

I candidati a partire

Dumfries in inverno ha cambiato agente, mossa che potrebbe preludere a una partenza in estate, anche perché l'olandese - che compirà 30 anni il 18 aprile - ha una clausola rescissoria da 25 milioni che attira molte pretendenti, in particolare in Premier. Calhanoglu, come noto, ha il contratto in scadenza nel 2027, ma soprattutto è da tempo nel mirino del Galatasaray che vorrebbe farne l'uomo simbolo. Il regista turco - da sempre tifoso della squadra di Istanbul - da un lato vorrebbe rimanere a Milano, dall'altra non esclude di concludere la carriera "a casa". L'Inter dovrà capire cosa fare, sapendo che sarà complicato incassare più di 15 milioni. Ben più alto il valore di Bastoni (70), nell'ultima settimana finito al centro dei pensieri del Barcellona. In Spagna sono certi che il difensore abbia già detto "sì" ai blaugrana, ma fra i club la trattativa deve ancora partire, con l'Inter che eventualmente vorrebbe solo denaro e non contropartite. Dopo quattro sessioni in bilico, in estate arriverà il probabile addio di Frattesi (30-35), mentre bisognerà capire il destino di Thuram, deludente in questo avvio di 2026. Chivu darà sempre più spazio a Esposito e il francese, classe 1997, potrebbe ragionare su un futuro altrove, sempre che arrivi una proposta all'Inter da almeno 60 milioni.