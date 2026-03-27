Subito Stankovic, il Pio della mediana. Bastoni-Thuram-Dumfries-Calhanoglu: si aspetta l’offerta giusta

MILANO - L’Inter oggi è concentrata sul pieno recupero di Lautaro Martinez, che lavora ad Appiano Gentile per essere pronto a giocare da titolare già per Pasqua quando a San Siro arriverà la Roma, e per vincere uno scudetto che la squadra insegue da ben prima di quest’annata. Poi, come raccontiamo da tempo, in estate avverrà una mezza rivoluzione, perché ci sono quattro veterani in scadenza di contratto, dei big che potrebbero salutare per offerte super o provare nuove esperienze (Bastoni, Dumfries, Calhanoglu e Thuram), giocatori lasceranno per il poco spazio avuto (Frattesi, forse Diouf) o perché non hanno convinto a pieno (Luis Henrique, se dovesse arrivare dall’Inghilterra un’offerta superiore ai 25 milioni come già emerso a gennaio). Cristian Chivu, che a fine annata rinnoverà il contratto sperando di poterlo celebrare con un titolo, se non due, in bacheca, dopo aver vissuto l’estate scorsa a ricomporre i cocci soprattutto psicologici di uno spogliatoio a pezzi dopo l’epilogo della stagione ’24-25, dovrà ora pilotare la rifondazione di una squadra che verrà ringiovanita, ma anche potenziata in alcuni reparti. Tutte le parti - proprietà, dirigenza e tecnico - convergono già da ora su un primo acquisto, con nome e cognome certi, ovvero Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte mette infatti tutti d’accordo. Al di là di quello che accadrà con Calhanoglu (ieri con la Turchia ha accusato un problema al polpaccio sinistro ed è a rischio per la Roma) - il cui contratto in scadenza nel 2027 è al momento in stand-by per capire come procedere, fra rinnovo o addio destinazione Turchia - e delle possibilità di riuscire a piazzare il colpo mancato nell’estate 2025, ovvero Manu Koné della Roma - che resta in cima ai desiderata di Chivu e del club per inserire nel motore un centrocampista con cilindrata differente -, Stankovic jr è visto da tutti come un rinforzo per l’Inter che verrà. Quello che è stato Pio Esposito in attacco in questa stagione, lo sarà Ale Stankovic per il centrocampo nella prossima. Con un punto di contatto: i due hanno giocato insieme nelle giovanili nerazzurre e sono stati allenati da Chivu.