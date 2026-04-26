Chivu dribbla il caso Rocchi: "Io parlo di calcio. Non ho fatto bene il mio lavoro..."

TORINO - "C'è rammarico. Avevamo la partita in mano e abbiamo subito l'ultimo assalto. Il primo gol ci ha spaventato, il secondo è la conseguenza. Abbiamo cercato il 3-2, ma queste partite rischi di perderle. Diamo merito al Toro che non ha mai mollato e ha recuperato il doppio vantaggio". Così, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu commenta il match pareggiato 2-2 all'Olimpico Grande Torino : "Troppo turnover? Calha non stava bene, Dumfries non sta tuttora bene. Lautaro è ancora lunga. Bastoni ha fatto 2-3 allenamenti con noi. Non è mai semplice andare in certi campi in un certo periodo dell'anno in cui hai speso tutto. Vai 2-0 e pensi di avere tutto sotto controllo , poi subi sci il 2-1 per un errore in uscita e vengono i fantasmi. Inizi a pensare che non sarà facile portarla fino in fondo e subisci un episodio a sfavore. Poteva andare peggio secondo me".

La stagione

"Che corde ho toccato a inizio stagione per riportare serenità? Un po' essere umano, capire. Ci sono stato anch'io nello spogliatoio in carriera. Si capisce quello che pensa un giocatore nel contesto Inter. Bisogna raccontare la verità con coerenza senza arretrare il pensiero. Ovvio che ci provi da allenatore ma devi avere una risposta da un gruppo che deve seguirti e deve alzare sul piano umano quello che cerchi di fare. I ragazzi si sono calati subito, nel trovare l'orgoglio ed essere competitivi dall'inizio. Abbiamo vinto 25 volte, con 100 e passa gol con Coppa Italia e Champions. Il merito è loro, abbiamo cercato di dare qualcosina e sono stati bravi ad assorbire tutto", ha concluso Cristian Chivu.

Sul caso Rocchi

"Cosa ho detto ai calciatori dopo il caso Rocchi? Io parlo di calcio. Sono pagato per preparare le partite e trasmettere serenità. Sembra che oggi sul 2-0 non ho fatto bene il mio lavoro. Mancano 4 partite e abbiamo bisogno di 3 punti. Vogliamo chiuderla il prima possibile", ha concluso Cristian Chivu.