15:24

Occasione Como: quasi una magia di Nico Paz

23' - Nico Paz si libera dalla doppia marcatura con un gioco di prestigio ma il suo diagonale mancino finisce largo

15:19

Marcandalli pericoloso

18' - Bella cavalcata sulla destra di Marcandalli che, però, entrato in area mette in mezzo per un rimorchio che non c'è

15:11

GOL DEL COMO! 1-0

10' - GOL COMO - Azione ben orchestrata con pazienza da parte dei lariani, Da Cunha pennella un cross al bacio dalla sinistra e Douvikas di testa insacca per l'1-0!

15:09

Occasione Genoa! Vitinha calcia esterno

8' - Ekhator pesca bene il taglio in area di Vitinha che scarta Butez ma, essendo troppo defilato, non riesce a centrare la porta calciando sull'esterno della rete

15:07

Angolo sprecato per il Como

6' - Calcio d'angolo per il Como da quale non esce nulla anzi, fuori gioco

15:01

Si comincia!

1' - Inizia la sfida del Ferraris

14:56

Squadre in campo!

Genoa e Como fanno il loro ingresso in campo: manca poco all'inizio del match!

14:55

Fabregas: "Abbiamo abituato male la gente"

Queste le parole di Fabregas nel pre-gara: "Durante la stagione mi devo adattare a quello che vedo - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ho chiesto tanto ai miei giocatori perché loro mi hanno abituato a questo, perché loro mi hanno sempre dato risposte positive. È vero che quando ci sono momenti come questi non stai parlando con giocatori esperti, ed è la prima volta che stiamo vivendo un momento negativo a livello di risultato, perché le due contro l’Inter abbiamo giocato bene, meno col Sassuolo. Noi dobbiamo essere noi, finire la stagione come fatto e non mollare, perché sarebbe un peccato vedere la squadra mollare adesso. Stiamo parlando un’altra volta del Como a livello di Juve e Roma. Abbiamo abituato male la gente, per questo ho sempre parlato di partita in partita e mai di obiettivi, perché mancano tante partite. Le vinci tutte e sei sopra, le perdi tutte finisci a metà classifica. Non dobbiamo parlare, ma crearci un’identità, valori ed esser molto stabili".

14:49

Fiorentina-Sassuolo 0-0

Si è concluso con un pareggio a reti inviolate l'altra sfida di giornata tra le formazioni di Vanoli e Grosso.

14:47

De Rossi: "Tifosi meritano di essere felici"

Così invece De Rossi prima del fischio d'inizio: "Abbiamo trovato sempre grande sostegno e fuoco in questo stadio. Siamo contenti così - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Chi ama come i tifosi del Genoa merita di essere felice. Il mio Ostia? Siamo organizzati che nessuno mi dice niente e che la mia testa è posta qui in questa partita, che è importante. Dobbiamo mantenere il livello del campionato degno, rispettabile, anche del nome della squadra che difendiamo. A fine partita mi diranno, ma noi dobbiamo pensare a fare il nostro e a vincere la nostra partita. Sono sicuro faremo una grande partita".

14:35

Fabregas: "Il Ferraris mi ricorda la Premier"

Queste le parole di Fabregas in sala stampa: “Il Genoa è migliorato molto, ma per me era già una grande squadra, da top ten. De Rossi sta facendo un grandissimo lavoro, mi sembra una squadra molto completa. Hanno quattro attaccanti che l’80% del campionato vorrebbe, sono molto forti. Giocheremo in un ambiente caldissimo, in uno stadio che mi ricorda la Premier League. Sono partite bellissime da giocare per i calciatori, loro mi ricordano noi a questo punto della stagione l’anno scorso. Sono ancora più pericolosi in questi casi, ho visto tante loro partite e giocano con un’idea giustissima di calcio”. Qui la conferenza completa.

14:25

De Rossi: "Il Como può rovinarti la festa in 2 minuti"

Così De Rossi in conferenza stampa: “Lo stadio è sempre stato in festa, non ci sono state domeniche in cui lo stadio era mezzo vuoto. È il coronamento di un percorso che ci sembra ora a portata di mano ma qualche mese era più difficile. Affronteremo una squadra che in due minuti ci può far uscire da questa festa. Sono i peggiori clienti da incontrare. Lottano per la Champions e per l'Europa League ma non vogliamo salutare i nostri tifosi con una brutta figura. Di sicuro voglio farlo ma arrivare ottavi vuol dire mettersi dietro 12 squadre e alcune sulla carta sono un po' meglio di noi in questo momento. Mi fa piacere dire che nel periodo siamo ottavi, ma poi la classifica dice un'altra cosa. Abbiamo l'obbligo per tutti di provare ad arrivare ottavi, settimi, in quella zona. Quando parlo di sogni dico quello, non necessariamente la Champions League per me".

14:15

Come è andata al Sinigaglia

Si è concluso con un pareggio il match di andata al Sinigaglia fra Como e Genoa, con i padroni di casa rimasti in 10 nel finale di gara a seguito dell’espulsione di Ramon (88’): 1-1 il risultato finale, reti di Nico Paz (13’) ed Ekuban (92’).

14:11

Genoa-Como: le formazioni ufficiali

Questi gli 11 titolari di De Rossi e Fabregas:

GENOA (4-4-2) - Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Amorim, Ellertson; Vitinha, Ekhator. Allenatore: De Rossi.

COMO (4-2-3-1) - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

14:05

Tutto esaurito al Ferraris

Spalti gremiti per la sfida che potrebbe valere la salvezza del Grifone: 31101 i presenti contro gli 807 tifosi ospiti registrati.

13:55

Genoa: tre forfait per De Rossi

Problemi fisici per Norton-Cuffy, Baldanzi ed Ekuban, che non saranno dunque a disposizione di De Rossi per la sfida contro il Como.

13:45

Dirige La Penna

Questa la designazione arbitrale dell’incontro:

Arbitro: La Penna (Roma). Assistenti: Mastrodonato-Ceolin. IV uomo: Colombo. Var: Gariglio; Ass. Var. Di Paolo.

13:30

Genoa-Como: le probabili formazioni

Questi i possibili schieramenti e le panchine di De Rossi e Fabregas: fischio d'inizio ore 15!

GENOA (3-5-2): Bijlow; Otoa, Marcandalli, Vasquez; Ellertsson, Amorim, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Colombo, Ekhator. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Zatterstrom, Ostigard, Martin, Grossi, Doucouré, Ouedraogo, Onana, Messias, Cornet, Vitinha.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, De Dunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Caqueret, Morata, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Carlos, Van der Brempt.

Stadio Luigi Ferraris, Genova.