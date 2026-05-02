"Bastoni e Inter in allarme", la notizia dalla Spagna: il Barcellona ha già il piano B

Il futuro di Bastoni è sempre al centro delle voci di mercato internazionale, con il Barcellona che continua a monitorare da vicino la situazione del difensore dell’ Inter . Il club catalano considera il centrale azzurro una priorità per rinforzare la propria retroguardia, ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Le richieste economiche dei nerazzurri restano elevate e, al momento, non sembrano esserci aperture significative. Nel frattempo, il giocatore osserva con attenzione gli sviluppi, senza esporsi ma mantenendo una posizione chiara. Lo scenario resta quindi aperto, con possibili cambi di direzione nelle prossime settimane.

Barcellona e Bastoni: distanza economica e volontà del giocatore

Il Barcellona ha individuato in Bastoni il profilo ideale per rinforzare la difesa, puntando su un giocatore già esperto a livello internazionale. Tuttavia, la trattativa con l’Inter si scontra con una distanza significativa tra domanda e offerta. La società milanese valuta il cartellino del difensore intorno ai 60 milioni di euro, cifra che riflette il valore tecnico e il ruolo centrale del giocatore nel progetto.

Dall’altra parte, il club blaugrana non sembra disposto a superare i 50 milioni, cercando eventualmente di inserire contropartite tecniche per ridurre l’esborso economico. Questo divario rende complicato trovare un accordo in tempi brevi,come riportato dal quotidiano spagnolo Sport. Nel frattempo, Bastoni segue la situazione con interesse, manifestando al club la propria disponibilità a intraprendere una nuova esperienza. Il difensore avrebbe già fatto capire di essere pronto a cambiare aria. L’Inter, dal canto suo, non esclude una cessione ma intende farlo solo alle proprie condizioni.

Il piano B del Barcellona

Nel caso in cui l’operazione Bastoni dovesse rimanere bloccata, il Barcellona è pronto a virare su un’alternativa concreta: Cristian Romero. Il difensore argentino del Tottenham rappresenta una soluzione più accessibile dal punto di vista economico, pur garantendo qualità e affidabilità, soprattutto dovesse arrivare la retrocessione degli Spurs al termine del campionato. Il costo del suo cartellino sarebbe infatti inferiore rispetto a quello richiesto dall’Inter per Bastoni, rendendo l’affare potenzialmente più semplice da chiudere. Romero è considerato un profilo adatto al calcio europeo di alto livello, grazie alla sua aggressività e capacità difensive. Inoltre, la sua esperienza in Premier League aggiunge ulteriore valore al suo profilo. Il Barcellona valuta quindi attentamente questa opzione, pronto a cambiare strategia qualora non si registrassero progressi nella trattativa principale. Le prossime mosse dei club saranno decisive per capire quale direzione prenderà il mercato.