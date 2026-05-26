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Inter in fuga con due anni di anticipo, spallata Mondiale agli altri club italiani

Con Juve e Milan senza Champions, Chivu è a un passo dalla qualificazione al prossimo torneo Fifa per club che si giocherà nel 2029
Federico Masini
5 min
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Il primo assist è arrivato grazie ai risultati delle ultime due giornate di Milan e Juventus, che hanno portato all’esclusione delle due storiche rivali dalla Champions League ’26-27. L’Inter, che invece la massima competizione europea per club la gioca ininterrottamente da otto stagioni, già nel corso della prossima edizione potrebbe dare una spallata a tutte le avversarie italiane e mettersi in tasca con due anni di anticipo la qualificazione al suo secondo Mondiale per club dopo la partecipazione dell’estate scorsa. E immaginare così di incassare almeno altri 30 milioni se non di più dalla Fifa, dopo i 31.4 ricevuti per la presenza del 2025. Cristian Chivu - che nei prossimi giorni apporrà la firma sul prolungamento del proprio contratto fino al 2028 con aumento dello stipendio a oltre 3 milioni - nella prossima Champions si giocherà quindi una buona fetta di futuro... sportivo ed economico, proiettando l’Inter al Mondiale per club 2029 che potrebbe disputarsi in Brasile o in Spagna (le due attuali location nella testa di Infantino).

Chivu e la partecipazione al Mondiale per Club

Perché Chivu può sentirsi più sicuro di altri sulla futura partecipazione? I criteri per qualificarsi sono diversi e prendono in considerazione i risultati ottenuti solamente in Champions League dalle squadre nel quadriennio che va dalla stagione ’24-25 alla ’27-28. Dunque la prossima edizione sarà la terza e penultima annata che contribuirà ai punteggi totali. Per l’Europa si qualificano 12 squadre in tutto, le 4 che vincono la Champions nelle stagioni prese in questione - dunque al momento c’è il Psg, vincitore nel ’25-26 - e le 8 migliori secondo il ranking che viene stilato in base ai risultati collezionati che permettono di ricevere vari punti, assegnati a seconda delle partite (3 per la vittoria di una gara, 1 per un pareggio) e dei passaggi del turno (3 per ogni step; 12 per la qualificazione diretta agli ottavi dopo la prima League fase, in modo da equilibrare il punteggio ottenuto da chi disputerà i playoff, dunque due partite in più). Per ogni paese possono qualificarsi però solamente due squadre: l’unica eccezione, la vittoria del trofeo. Per esempio se l’Arsenal dovesse vincere sabato la Champions e poi si imponessero due società inglesi diverse nel 2027 e 2028, allora al Mondiale per club 2029 potrebbero esserci tre squadre in arrivo dalla Premier.

Inter già qualificata? Ecco perché

L’ultima classifica pubblicata dalla Fifa vede l’Inter - che nella stagione ’24-25 aveva raggiunto la finale con Simone Inzaghi - al sesto posto totale con 76 punti, dietro ad Arsenal (110), Psg (104), Bayern (93), Barcellona (92) e Liverpool (78). I nerazzurri hanno un vantaggio enorme su tutti gli altri club italiani: l’Atalanta, al momento la seconda migliore proveniente dalla Serie A, è 13ª con 46 punti, la Juventus 16ª con 43. Fuori dalla top20 ci sono Milan (22 punti), Napoli (11) e Bologna (9). Delle squadre elencate, però, solamente il Napoli parteciperà alla prossima Champions e potrà dunque aggiungere punti al proprio bottino al momento però molto scarno, mentre Roma e Como partiranno da zero. Ecco perché l’Inter può sentirsi già ora qualificata, a maggior ragione se la prossima annata si qualificherà almeno agli ottavi di finale. Sempre che le Champions ’26-27 e ’27-28 non vengano vinte da due club italiani: difficile... 

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