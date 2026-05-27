L’Inter dovrà difendersi da… Mourinho: dopo Nico Paz spunta anche Bastoni

MILANO - Da Barcellona a Madrid, Josè Mourinho e offerta congrua permettendo . Il futuro di Alessandro Bastoni potrebbe tornare a riempire le cronache di mercato. Il difensore azzurro è stato al centro di tanti rumors fra febbraio e aprile, quando era stato investito dalla bufera prima per il caso Kalulu e quindi per l'espulsione in nazionale nella decisiva sfida contro la Bosnia costata la partecipazione al Mondiale 2026. In quelle settimane l'addio di Bastoni era dato quasi per scontato - a proposito, ieri il suo nome è uscito dall’elenco dei candidati del premio Rosa Camuna di Regione Lombardia, evento che a marzo aveva scatenato ulteriori polemiche -, col Barcellona pronto a portarlo al Camp Nou. Tutto però è evaporato nell'ultimo mese. Il Barcellona, non del tutto convinto a livello tattico, ha capito inoltre che 45-50 milioni non sarebbe bastati per convincere l' Inter e il ragazzo ha apprezzato l'affetto che il popolo nerazzurro gli ha riservato nei festeggiamenti per il double.

Mourinho al Real Madrid e il possibile assalto a Bastoni

Dunque tutto rientrato? Ni, nel senso che adesso il profilo di Bastoni è finito nella lista della spesa di un certo Josè Mourinho. Con un ma. Lo "Special One", infatti, è da giorni in predicato di tornare a sedersi sulla panchina del Real Madrid. Approdo però rallentato dalle elezioni presidenziali che vedranno il 7 giugno Florentino Perez - che vuole riportare Mourinho a Madrid - in lizza con Enrique Riquelme (che ha idee diverse per la panchina). Se vincerà Florentino, il portoghese arriverà, anche se il Real - come ha rivelato "Record" - a quel punto dovrà pagare 14 milioni di penale per strapparlo al Benfica e non più 7 (la clausola raddoppia, non è chiaro se da ieri o da venerdì 29 maggio). Per Mourinho è pronto un contratto biennale con opzione sulla terza stagione. Così come è già sul tavolo di Florentino e dei dirigenti del Real la lista della spesa di Mourinho che per rifondare il Real reduce da due secondi posti nella Liga dietro il Barcellona, ha indicato la necessità di acquistare due centrocampisti, due terzini e due difensori centrali, fra cui appunto Bastoni.

Inter, Nico Paz e la richiesta per cedere Bastoni

Dunque Mourinho potrebbe diventare per l'Inter una sorta di guastafeste "al quadrato". Perché oltre a voler testare direttamente Nico Paz, riportandolo a Madrid - sempre che il Real non si accordi col Como per lasciarlo un altro anno in riva la lago -, togliendo così l'argentino dal mercato e spegnendo di conseguenza i sogni di Marotta e Ausilio, potrebbe pure tentare l'assalto a Bastoni. In questo caso, però, la situazione in casa Inter non è cambiata rispetto al corteggiamento del Barcellona: chi vuole Bastoni deve mettere sul tavolo una settantina di milioni. Cifra fuori mercato per il Barcellona, meno per un club ricco come il Real Madrid. Bastoni secondo la stampa madrilena è fra i primi obiettivi di Mourinho per la nuova difesa del Real dove è ormai una formalità il rinnovo di Rudiger. Il portoghese ha indicato l'azzurro anche perché non partecipando al Mondiale potrebbe unirsi subito alla squadra e svolgere l'intera preparazione. Prima del 7 giugno, però, non potrà accadere nulla. Se poi Florentino rimarrà presidente e Mourinho tornerà a guidare il Real, allora si capirà se arriverà davvero un'offerta per Bastoni. Ma, come scritto, servirà una proposta "indecente", con i nerazzurri che a quel punto potrebbero anche chiedere qualche giocatore non centrale per Mourinho (Arda Guler?).