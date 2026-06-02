Mourinho scippa l'Inter: Dumfries verso il Real Madrid. E per Palestra 40 non bastano

Mossa e contromossa, come nella migliore tradizione del calciomercato. Così se dalla Spagna arriva la notizia che il Real è pronto ad attivare la clausola rescissoria da 25 milioni per Dumfries valida nel mese di luglio, l' Inter è pronta ad affondare il colpo per Palestra , anche se la strada per arrivare al giovane esterno non è affatto semplice. Marotta e Ausilio hanno recapitato sulla scrivania dell' Atalanta una prima offerta da 40 milioni di euro più cinque milioni di bonus, ma per il momento non bastano perché Percassi fa leva sull'interesse del Manchester City per il laterale, cosa che potrebbe fare alzare il prezzo. Eventualità sostenibile ma fino a un certo punto (Oaktree non vuole farsi trascinare in aste troppo onerose) visto che, in attesa delle cifre ufficiali, al momento si ipotizza che nelle casse interiste entreranno tra i 71 e i 75 milioni di euro per la partecipazione alla scorsa edizione di Champions, cifra utilizzabile per le prossime operazioni in entrata.

Solet nel mirino, idea Provedel

Un altro binomio di mercato è quello formato da Bisseck e Solet, con il primo nel mirino del Bayern Monaco e il secondo come prima scelta dell'Inter in caso di partenza (ma per riempire la casella lasciata vuota da Acerbi i nerazzurri sono pronti a piombare anche su Ndicka), mentre a proposito del reparto arretrato il club è in attesa di conoscere la risposta di de Vrij, cui è stato proposto il rinnovo del contratto per un altro anno a cifre più basse di quello in scadenza, con l'olandese che però vorrebbe un biennale. Chi potrebbe rinnovare nei prossimi giorni è Carlos Augusto che, nonostante il desiderio di andare a giocare con maggiore continuità, alla fine si è fatto convincere da Chivu, che vuole puntare su di lui nell'ottica dell'alternanza sugli esterni con Bastoni e Dimarco. Per la porta, invece, l'Inter insiste per Provedel come vice di Josep Martinez: nei prossimi giorni è in agenda un incontro tra l'agente del portiere e la Lazio per capire le modalità di uscita.