Il Bayern Monaco su Bisseck. Tesoro Akinsanmiro 

MILANO - Nel via vai in sede Inter non è passata inosservata la presenza di Giovanni Branchini, che da poco ha chiuso l’accordo con Yusuf Kandemir, l’agente di Bisseck, per seguire congiuntamente la carriera del tedesco. Il difensore resta sempre sul taccuino del Bayern Monaco - nonostante ufficialmente quella di ieri sia stata solo una visita di cortesia -, con i campioni di Germania che pur non avendo ancora fatto pervenire alcuna offerta ufficiale ai nerazzurri per il difensore - valutato 40 milioni - ne monitorano la situazione. Dagli aggiornamenti effettuati è emerso che presto potrebbe anche esserci un’evoluzione. Qualora l’ipotetica cessione di Bisseck dovesse diventare realtà, l’Inter andrebbe a investire parte di quanto incassato su un altro difensore – da aggiungere al reparto attuale e a Solet – e a rimpinguare il tesoretto estivo, aspettando le cessioni degli esuberi Asllani e Pavard, oltre alla possibile uscita di Luis Henrique. Da ieri Ebenezer Akinsanmiro è a tutti gli effetti un giocatore del Pisa. I toscani hanno confermato l’intenzione di riscattare il centrocampista - i campioni d’Italia non dovrebbero contro-riscattare il nigeriano, qualora lo facessero servirebbero 7.5 milioni - e verseranno nelle casse dell’Inter i 6 milioni pattuiti tra le due società. Il Pisa punta anche Cocchi, accostato all’Atalanta nel possibile affare Palestra.