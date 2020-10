Lucescu si piega a Pirlo: "Juve superiore, pensiamo al Ferencvaros"

Gli obiettivi di Lucescu

Per carità: di imprese ne ha fatte parecchie, Mircea. Contro la Juventus del suo allievo non gli è riuscita e il rammarico di Lucescu sarà soprattutto per gli oltre 20 mila sostenitori di nuovo sugli spalti. Quando in estate il guru rumeno è sbarcato a Kiev, i tifosi della Dynamo non gli hanno perdonato i dodici anni di trionfi con gli acerrimi rivali dello Shakhtar Donetsk. Una vittoria contro la Juventus, dopo il successo in supercoppa di Ucraina, sarebbe stata perfetta per girare definitivamente pagina. Appuntamento solo rimandato: a Kiev, nell’arco del girone di Champions, sbarcherà anche il Barcellona di Leo Messi (24 novembre). Ma prima per la Dynamo c’è la trasferta della prossima settimana in Ungheria contro il Ferencvaros. Quella sì una gara da vincere. Non a caso è quello l’unico pensiero europeo di Lucescu in questo momento. «Abbiamo disputato una buona gara – ha detto Lucescu – ma in Champions l’esperienza è importante. Questi incontri fanno crescere, Juventus e Barcellona sono più avanti rispetto a noi. Adesso l’importante concentrarsi sul campionato e andare a fare risultato la prossima settimana in casa del Ferencvaros».