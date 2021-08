Juve, Allegri: "Frenesia ed errori tecnici. Ronaldo? Non ci pensiamo"

TORINO - Dopo l'inattesa sconfitta casalinga contro l'Empoli, l'allenatore della Juve Max Allegri risponde alle domande dei giornalisti ai microfoni di Dazn: "Non è un problema di personalità. Abbiamo iniziato bene, e alla prima occasione l'Empoli ha fatto gol. Loro vanno a nozze fra gli spazi, non abbiamo avuto pazienza: bisogna giocare di squadra e non singolarmente. Abbiamo fatto 1 punto in due partite ma non disperiamo, dobbiamo lavorare sulla compatezza e questi due passi falsi faranno bene all'ambiente, perchè il gruppo è buono e ha dei valori. Il tecnico bianconero analizza tatticamente la partita: "I cross non sono tanti, dovevamo attaccare meglio l'area, abbiamo sbagliato tatticamente per troppa frenesia, non possiamo pensare sempre di andare in vantaggio e vincerle tranquillamente, una grande squadra non perde ordine quando deve ribaltare un match". Sui tanti fischi ai giocatori, in particolare a Rabiot e Bentancur: "Momento difficile, ci serve anche la critica per crescere. Dobbiamo affrontarlo al meglio facendo le cose semplici, troppi errori tecnici che di solito i miei ragazzi non fanno. La prima partita a Udine abbiamo capito la prima parte di cose da non fare, oggi la seconda. C'è un mese, con la Champions nel mezzo: ci arriveremo al meglio".