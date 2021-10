Juve, Allegri: "Contro il Torino giocano Szczesny e Chiellini"

TORINO - È una Juve in netta ripresa quella che domani alle 18 sfida il Torino nel derby della Mole numero 153 in Serie A. I bianconeri sono infatti reduci da due vittorie consecutive in campionato, entrambe per 3-2, contro Spezia e Sampdoria. Poi, in settimana, è arrivato il prestigioso successo in Champions League contro i campioni in carica del Chelsea firmato Chiesa, sempre più trascinatore di una formazione che sta iniziando a ingranare la marcia. Il match contro il Toro, però, non è mai una partita come le altre, sia per la rivalità cittadina che per la storia. I granata di Juric stanno facendo bene e dopo sei giornate sono a otto punti, gli stessi dei cugini. L'ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate con lo stesso punteggio al derby era la stagione 1972-73. Allegri ha presentato così nella conferenza stampa della vigilia la sfida dell'Olimpico Grande Torino.