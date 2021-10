Agnelli: il futuro in cinque punti. "Amiamo la Juve, lottiamo e soffriamo per vincere"

TORINO - Un lungo discorso, oltre mezzora, del presidente Andrea Agnelli per spiegare il recente passato e soprattutto il futuro della Juventus . Così è iniziata l'assembla dei soci, che si tiene sulle tribune dell'Allianz Stadium (open air, per permettere a tutti di partecipare nonostante le limitazioni per il Covid). Un discorso che è culminato nell'enunciazione di cinque punti fondamentali che guideranno il cammino della società nei prossimi anni, quelli del piano industriale varato insieme all'aumento di capitale da 395 milioni di euro. «Cinque dimensioni principali», le chiama il presidente.

1 - Lato finanziario

La parola d'ordine è «sostenibilità finanziaria nel lungo termine». La Juventus vuole tornare a essere una società economicamente in salute e, dice Agnelli: «È nostra intenzione convocare un "investor day" per spiegare quali sono gli obiettivi precisi sui quali giudicarci e che saranno definiti in modo preciso nei prossimi mesi». E aggiunge: «Se nel 2019, prima della pandemia, avevamo detto che era il momento di "pensare in grande" adesso dobbiamo intraprendere "il cammino verso la credibilità"». Non cambiano gli obiettivi, ma il modo di arrivarci.

2 - Dimensione gestionale

«L'industria del calcio ha la cattiva abitudine di misurarsi sul piano del fatturato che porta a una ricerca spasmodica di maggiori guadagni, noi vogliamo focalizzarci su altri obiettivi. Si dice, in economia, che il fatturato è vanità, il profitto è sanità, la cassa (il cash) è regina. Ecco noi andremo alla ricerca del profitto e della cassa più che del fatturato».

3 - Ecologia

Agnelli vuole che lo sviluppo della Juventus avvenga tenendo conto dei fattori ESG, ovvero Environmental, Social and Governance che si riferiscono alla misurazione della sostenibilità di ogni investimento in termini di ambiente e impatto sociale. Ogni scelta di un club può avere un impatto importante sull'ecologia e sulla società. Ecco perché, spiega Agnelli: «Oltre alla pubblicazione del bilancio di sostenibilità che portiamo avanti da anni, verrà istituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di un Comitato Esg ad hoc che dovrà valutare ciò che è stato fatto e poi essere un punto di rifermento per il futuro».

4 - Politica

«La Juventus vuole continuare a essere all'avanguardia delle politiche sportive e dell'industria calcistica». Dice Agnelli, spiegando a lungo la sua visione sulla gestione del calcio europeo e italiano. «La classe politica che governa il calcio, in questo momento, non vuole competere, non vuole decidere, ma vuole comandare e incassare», dice in un altro passaggio (il discorso sulla Super League viene illustrato in questa altra notizia, ndr). In sostanza la Juventus «non si arrende e non si arrenderà» e cercherà sempre il cambiamento e di esserne parte, perché «nella piramide del calcio non c'è nessuno che non si lamenta della situazione».

5 - Competitività sportiva

«Il mantenimento della competitività deve essere sviluppato su quattro settori: le giovanili, l'under 23 che sta dando i primi frutti, le Women, gestite brillantemente da Braghin e della prima squadra», dice Agnelli che chiede fiducia per la dirigenza e per Allegri, visti gli strabilianti risultati ottenuti nel decennio, ma spiega anche che: «non chiedo riconoscenza, né appagamento. Sono un tifoso della Juventus e non posso chiedere ai tifosi quello che non garantisco neanche io. Ma la fiducia». Agnelli, quindi, rilancia la sfida alla vittoria e lo dice citando Oriana Fallaci: «Diceva che i sensi della vita sono quattro: Amare, Lottare, Soffrire e Vincere. Credo che si adattino bene alla Juventus, perché dobbiamo amare la Juventus, lottare per la Juventus, sappiamo di dover soffrire per la Juventus e sappiamo, soprattutto di dover vincere».